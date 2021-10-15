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CHP'li Özgür Özel'e dert yanan adam çete lideri çıktı!

Taciz, tecavüz ve yalanlara anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün bir skandala daha karışıyor. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı. İsmi Mustafa Şimşek olan adamın Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'ya çıktığı, Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getiren çetenin lideri olduğu ve suçunu canlı yayında kabul ettiği ortaya çıktı.

CHP'li Özgür Özel'e dert yanan adam çete lideri çıktı!
Ekleme: 15.10.2021 - 09:22 Güncelleme: 15.10.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özgür Özel'e dert yanan adam çete lideri çıktı!
Taciz, tecavüz ve yalanlara anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün bir skandala daha karışıyor.

CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve 'Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi' diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı.

YOLA ÇIKAMIYORUZ TİYATROSU

İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, 'Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi.Jandarma polis bizi bekliyor.' dedi.



MÜGE ANLI'DA SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANMIŞTI

Özel'in sözleriyle destek olduğu Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

ÇETE LİDERİ SUÇUNU İTİRAF EDİP CANLI YAYINDA TUTUKLANMIŞTI

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.



MÜGE ANLI CANLI YAYINDA YAKALATMIŞTI

Müge Anlı'da evlilik vaadiyle insanların duygularıyla oynayan ve onları binlerce lira dolandıran sahte gelinler ve aracı olan kişiler deşifre ediliyor. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları iki kişiyle evlendirdikleri ortaya çıktı.



60 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Bursa'da yaşayan 61 yaşındaki İsmail Aksu, 61 yaşındaki Eda isimli bir kadın ile tanıştığını ve tüm estetik masraflarını ödediğini ardından da kaçtığını söyledi. İsmail Aksu evlilik vaadiyle 60 bin TL dolandırıldı.

EVLENECEĞİ KADININ YÜZÜNÜ GÖRMEDEN 20 BİN LİRASI GİTTİ!

Hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şaşkına çeviren bir diğer olay da Enver Bey'in başına geldi. Ankara'da yaşayan Enver Bey, Gaziantep'te bir kadınla evlenmek için 20 bin lira para verdiğini ama kadının yüzünü görmediğini söyledi. Dolandırılan vatandaş 'Ekmek alacak param yok' diyerek mağduriyetini dile getirmişti.
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