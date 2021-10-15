CHP'li Özgür Özel'e dert yanan adam çete lideri çıktı!

Taciz, tecavüz ve yalanlara anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün bir skandala daha karışıyor.CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve 'Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi' diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı.YOLA ÇIKAMIYORUZ TİYATROSUİsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, 'Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi.Jandarma polis bizi bekliyor.' dedi.MÜGE ANLI'DA SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANMIŞTIÖzel'in sözleriyle destek olduğu Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.ÇETE LİDERİ SUÇUNU İTİRAF EDİP CANLI YAYINDA TUTUKLANMIŞTIŞimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.MÜGE ANLI CANLI YAYINDA YAKALATMIŞTIMüge Anlı'da evlilik vaadiyle insanların duygularıyla oynayan ve onları binlerce lira dolandıran sahte gelinler ve aracı olan kişiler deşifre ediliyor. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları iki kişiyle evlendirdikleri ortaya çıktı.60 BİN LİRA DOLANDIRILDIBursa'da yaşayan 61 yaşındaki İsmail Aksu, 61 yaşındaki Eda isimli bir kadın ile tanıştığını ve tüm estetik masraflarını ödediğini ardından da kaçtığını söyledi. İsmail Aksu evlilik vaadiyle 60 bin TL dolandırıldı.EVLENECEĞİ KADININ YÜZÜNÜ GÖRMEDEN 20 BİN LİRASI GİTTİ!Hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şaşkına çeviren bir diğer olay da Enver Bey'in başına geldi. Ankara'da yaşayan Enver Bey, Gaziantep'te bir kadınla evlenmek için 20 bin lira para verdiğini ama kadının yüzünü görmediğini söyledi. Dolandırılan vatandaş 'Ekmek alacak param yok' diyerek mağduriyetini dile getirmişti.