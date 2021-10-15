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Çaycı Hüseyin'in babası yaşamını yitirdi!

Sık sık sosyal medyada kendisinin ölüm haberleri çıkan Alparslan Özmol'un, Gemlik’te yaşayan babası Coşkun Özmol, hayatını kaybetti.

Ekleme: 15.10.2021 - 00:59 Güncelleme: 15.10.2021 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Çaycı Hüseyin'in babası yaşamını yitirdi!
Türk Televizyon dizilerinde Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan babası hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun babası Coşkun Özmol, solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi görüyordu.

21 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.


SOSYAL MEDYA YALANLARININ EN ÜNLÜSÜ
Ünlü oyuncunun sık sık sosyal medyada ölüm haberleri çıkıyordu.

Sosyal medyada hakkında en çok asparagas haber çıkan isimlerden biri olan oyuncu Özmol, yakın zamanda bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak tatlı-sert bir çıkış yapmıştı.
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