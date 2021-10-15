Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TÜGVA oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hukuksuz gasp herkesi tepksini çekmişti.EKREM İMAMOĞLU'NA TAHSİS EDECEKLERMİŞElinde mahkeme kararı olmayan İBB hukuksuz bir şekilde TÜGVA'ya girereken, gerçekler kısa zaman içinde ortaya çıkmış ve İBB'nin girmeye çalıştığı binanın Ekrem İmamoğlu'na tahsis edileceği anlaşılmıştı.CANAN KAFTANCIOĞLU PROVOKATÖRLERLERİNİ GÖNDERMİŞGerçeğin ortaya çıkmasından sonra da CHP ve CHP'ye yakın kişiler manipülasyona devam etmiş ama istediklerini elde edememişlerdi. CHP'nin son manipülasyon girişimini ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçekleştirmiş."SİNSİ OYUNUNUZA GELMEYECEĞİZ"TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜGVA İstanbul İl Binamız önüne Canan Kaftancıoğlu'nun ellerine yazı tutuşturduğu provokatörler gönderilmiş. Ne yaparsanız yapın hangi provokasyonu sahneye koyarsanız koyun sizin o sinsi oyununuza gelmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi."PROVOKATÖRLERİNİZİ SOKAKTAN ÇEKİN"Açıklamalarına devam eden Atila, "TÜGVA'lı gençlere yönelik Adalar olayından beri büyük 1 oyun var amaçları gençleri provoke etmek Adalarda oyunu bozduk şimdi de bozacağız,çapulcuların oyununa gelmeyecek,hukuk içinde hesap soracağız TÜGVA sizin oyununuza gelmez. Provokatörlerinizi sokaktan çekin" dedi.