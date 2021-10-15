Bütçede aslan pay eğitimin: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifini açıkladı

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır.2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.Bütçemizin aslan payını eğitime ayırıyoruz. Eğitim bütçemizi yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya yükseltiyoruz