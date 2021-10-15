  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bir ülke daha duyurdu! Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak

Türkiye, savunma sanayi ihracatındaki yükselişini sürdürüyor. Bu kapsamda; Polonya'nın, yeni silah sistemleri almak üzere bir heyeti Türkiye'ye göndereceği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile birlikte ilişkilerimiz çok daha süratlenecek" dedi.

Bir ülke daha duyurdu! Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Ekleme: 15.10.2021 - 18:15 Güncelleme: 15.10.2021 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Bir ülke daha duyurdu! Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki bakan, Polonya Savunma Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

"Değerli dostum" diye hitap ettiği Blaszczak'a gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, Türkiye ve Polonya arasında köklü tarihi geçmiş ve ortak değerler bulunduğunu belirtti. İki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkati çeken Akar, "İki NATO müttefiki olarak yaptığımız çalışmaların daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı çalışma, çizdiği çerçeve bizim için son derece aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur." diye konuştu.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile mayısta Türkiye'de bir araya geldiklerini anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan bakanlar düzeyinde çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan askeri diyalog toplantılarının yapılacağını, bunun da ötesinde yüksek düzeyli stratejik konseyin toplanacağını da belirtmek isterim. NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalar kapsamında Polonya'daki çok uluslu kolordu ve çok uluslu tümen için katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

"BARIŞ VE İSTİKRARIN HAKİM OLMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Polonya'nın NATO çerçevesinde sağladığı desteğe teşekkür eden Akar, "Hava polisliği misyonu kapsamında bizim uçaklarımız da temmuzdan eylüle kadar burada Polonya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte başarıyla görev yaptı." dedi.

Akar, görüşmelerde hem askeri eğitim iş birliği konusundaki çalışmaları hem de savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile birlikte ilişkilerimiz çok daha süratlenecektir." ifadesini kullandı.

Polonya ve Türkiye'nin bu alanlardaki potansiyeline vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Bu potansiyelden ortaya çıkacak sinerjiyle birlikte ülkelerimizin güvenliği ve silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu şekliyle sadece kendimiz için değil aynı zamanda NATO ve bölge için de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Benzer bir yaklaşım içinde Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de barışın ve istikrarın hakim olması için gayret gösteriyoruz."

Bu konuda Türkiye ve Polonya'nın benzer düşünceleri taşıdığını dile getiren Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Amacımız ülkelerimizin ve bölgenin güven ve istikrar içinde olmasıdır. Buna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Karşılıklı olarak personel değişimi yapmak suretiyle personelimizin olabildiğince güçlenmesine gayret göstereceğiz. Savunma sanayisi konusunda da ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelden en üst düzeyde yararlanmak suretiyle silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının, silah, araç gereç ve donanımın olabildiğince yerli ve milli olarak sağlanmasına çalışacağız. Son derece olumlu ve yapıcı gündemle yaptığımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda NATO için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye için AB tam üyeliği stratejik bir hedeftir. Bu konudaki desteklerinden dolayı Polonya'ya teşekkür ediyorum."

POLONYA SAVUNMA BAKANI MARİUSZ BLASZCZAK: FARKLI ALANLARDA DA İŞ BİRLİĞİ SÖZ KONUSU

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, Akar'ı Polonya'da ağırlamaktan ve yaptıkları görüşmelerden duyduğu memnuniyeti aktararak sözlerine başladı. Polonya ve Türkiye arasında 600 seneye dayanan tarihi ilişkiler olduğunu belirten Blaszczak, "İki ülke arasında sadece NATO içinde değil farklı alanlarda da iş birliği söz konusu. Cumhurbaşkanı Sayın Duda'nın Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında iş birliği konusunda imzalanan anlaşmalar ve insansız hava araçlarının satın alınması bu iş birliğinin somut göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye ve Polonya arasındaki askeri iş birliğinin sadece savunma sanayisi ile sınırlı olmadığını, eğitim alanında da önemli iş birliği bulunduğunu dile getiren Blaszczak, bunun daha da artacağına yönelik inancını ifade etti. Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet, silah sistemleri satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek." diye konuştu.
İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!
Bir ülke daha duyurdu! Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Avcılar'daki çifte cinayette 'güneşlik' detayı! Ekipler onun peşine düştü
Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür
Başkan Erdoğan: imam hatiplere düşmanlık etmelerinin nedeni işte budur...
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken sözler: Ailesi ile ben barıştırdım...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İhracatçılara finansman kolaylığı sağlayacak: 'İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi' kuruldu
HDP'li o vekile hapis şoku!
Metrobüs arızalanınca yolcular yürümek zorunda kaldı
Ak Parti yasa teklifini Meclis'e sundu!
Organize sanayi bölgesinde yangın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıya kınama
İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
Bütçede aslan pay eğitimin: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifini açıkladı
Yine İETT yine arıza! Okula gidemeyen bir öğrenci video çekip isyan etti
TOKİ'den alt gelir grubu için tamamı 144 bin TL'ye evler! Asgari ücretli ve dar gelirlilere TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
Şaşırtan tuvalet araştırması! Türkiye'de sonuç yüz güldürdü!
Almanya'da ekmek fiyatı tartışma konusu oldu
Balkondan düşen yaşlı adamı alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen yaşlı adamı alt komşusu tutarak ölümden kurtardı

Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti!

Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti!

Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor