BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu Yayınlandı! BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda Neler Var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var?

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu, resmi sitesinde yayınlandı. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda pek çok indirimli ürünler yer alıyor. Peki BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda neler var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var? İşte BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu…

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu



yayınlandı. Bu hafta BİM kataloğunda onlarca uygun fiyatlı ürün bulunuyor. Bu Cuma BİM marketlerine teknolojik ürünler, ev aletleri ve tekstil ürünleri geliyor. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda yer alan ürünler alışveriş tutkunlarını sevindirdi.nda yer alan tüm ürünler Cuma günü BİM marketlerin raflarında olacak. Peki? İştenun ilk sayfasında kablosuz kulaklık, Wifi, tablet, buharlı temizleyici, şarj aleti ve filtre kahve makinesi bulunuyor.nun ikinci sayfasında ankastre set, set üstü ocak, mini fırın, Türk kahvesi makinesi ve çeşitli banyo tekstil ürünleri yer alıyor.nun son sayfasında spor kıyafetleri ve oyuncaklar bulunuyor.yer alan tüm ürünler bu şekildedir. BİM kataloğunda bulunan tüm ürünlere marketlerden ulaşabilirsiniz.