  • USD: 9,14 - 9,16
  • EURO: 10,61 - 10,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu Yayınlandı! BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda Neler Var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var?

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu, resmi sitesinde yayınlandı. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda pek çok indirimli ürünler yer alıyor. Peki BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda neler var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var? İşte BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu…

Ekleme: 13.10.2021 - 09:34 Güncelleme: 15.10.2021 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu Yayınlandı! BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda Neler Var? Bu Hafta BİM Kataloğunda Neler Var?
BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM kataloğunda onlarca uygun fiyatlı ürün bulunuyor. Bu Cuma BİM marketlerine teknolojik ürünler, ev aletleri ve tekstil ürünleri geliyor. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda yer alan ürünler alışveriş tutkunlarını sevindirdi. BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda yer alan tüm ürünler Cuma günü BİM marketlerin raflarında olacak. Peki BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunda neler var? Bu Cuma BİM'de neler var? İşte BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu


BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunun ilk sayfasında kablosuz kulaklık, Wifi, tablet, buharlı temizleyici, şarj aleti ve filtre kahve makinesi bulunuyor.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunun ikinci sayfasında ankastre set, set üstü ocak, mini fırın, Türk kahvesi makinesi ve çeşitli banyo tekstil ürünleri yer alıyor.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğunun son sayfasında spor kıyafetleri ve oyuncaklar bulunuyor.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma Kataloğu yer alan tüm ürünler bu şekildedir. BİM kataloğunda bulunan tüm ürünlere marketlerden ulaşabilirsiniz.
Meslek öğrenene 768 TL ödeme! İşte şartlar
CHP'li Özgür Özel'e dert yanan adam çete lideri çıktı!
FETÖ’cünün ihaneti mahkemede çözüldü: Halidun Eren 8 şehidin katili teröristlerin bulunmasına engel oldu
Mahkemeden flaş soyadı kararı! Çocuk onun soyadını alacak!
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz anlaşması açıklaması
Jandarma ve polisten DHKP-C operasyonu! 126 gözaltı kararı
CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' sahte evlilik çetesi lideri çıktı
Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu çıktı
Göksu’dan İmamoğlu’na tepki: Yandaşa yedirmekten projelere harcayacak para bulamıyor
Eşi de cinayete kurban gitmiş! 3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cesedi bulundu
Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota....
Yunanistan'ı sel vurdu! Atina sular altında kaldı!
850 bin esnaf rahat nefes alacak! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Muharrem İnce'nin sözleri Engin Özkoç'u kızdırdı: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor
14 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
TBMM Başkanı Şentop: Vesayetçi sistem Parlamenter Sistem içerisinde kolay işliyor
CHP’li belediyeye esnaftan davullu zurnalı protesto!
Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin can verdiği servis kazasında flaş gelişme!
ABD ile Yunanistan iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı güncelledi
Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatıyor

Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatıyor

DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı

DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı

Meteoroloji'den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Çaycı Hüseyin'in babası yaşamını yitirdi!

Çaycı Hüseyin'in babası yaşamını yitirdi!

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Başvurular devam ediyor! Gençlere 200 bin liralık hibe!

Başvurular devam ediyor! Gençlere 200 bin liralık hibe!