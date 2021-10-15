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Bill Clinton, hastanede tedavi altına alındı

Demokrat Partili eski siyasetçi, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu. Doktorlar, Clinton'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Ekleme: 15.10.2021 - 12:12 Güncelleme: 15.10.2021 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Bill Clinton, hastanede tedavi altına alındı
ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, kan dolaşımına yayılan idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, önlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Clinton için açıklama yaptı.

YOĞUN BAKIMDA GÖZETİM ALTINDA
CNN International'a konuşan doktorlar, 'Yakın takip için yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Antibiyotik ve sıvı verildi. Sürekli izleme için hastanede kalıyor.' dedi.

Clinton'un moralinin yerinde olduğu, aile ve hastane personeliyle konuştuğu ve ayağa kalkıp yürüdüğü kaydedildi.

'YAKINDA EVE GİTMESİNİ UMUYORUZ'
Açıklamada, 'İki günlük tedaviden sonra akyuvar sayısı düşme eğilimi gösteriyor ve antibiyotiklere iyi yanıt veriyor. Yakında eve gitmesini umuyoruz.' bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Clinton'ın tedavi altına alındığı hastanenin çevresinde güvenlik önlemleri alındığı görüldü.


KALP YA DA KORONAVİRÜSLE İLGİLİ DEĞİL
Bill Clinton'ın ofisinden yapılan açıklamada, özel bir etkinlik için Kaliforniya'da olan eski ABD başkanının yorgun hissettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

75 yaşındaki Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı geçirmişti. Bu arada doktorlar, Clinton'ın hastaneye yatışının kalp ya da koronavirüsle ilgili olmadığını vurguladı.

Bill Clinton, 1993-2001 yılları arasında ABD Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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