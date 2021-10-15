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Beyaz Gazete
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu 17 Ekim 2021 Pazar günü başlayacak. Peki, Başkan Erdoğan hangi ülkelere gidecek? İşte detaylar….

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota....
Ekleme: 15.10.2021 - 01:38 Güncelleme: 15.10.2021 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota....
NİJERYA ZİYARETİ

Türkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak.

Ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

FETÖ ile mücadelede iş birliği görüşülecek.

TOGO ZİYARETİ

Ticaret hacminin artırılması bekleniyor.

ANGOLA ZİYARETİ

Ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota....
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