Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkıyor! İşte rota....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu 17 Ekim 2021 Pazar günü başlayacak. Peki, Başkan Erdoğan hangi ülkelere gidecek? İşte detaylar….

NİJERYA ZİYARETİTürkiye-Nijerya İş Forumu'na katılacak.Ticaret hacminin 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.FETÖ ile mücadelede iş birliği görüşülecek.TOGO ZİYARETİTicaret hacminin artırılması bekleniyor.ANGOLA ZİYARETİTicaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.