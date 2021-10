Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'de yeni harekat olacak mı?' sorusuna yanıt: Her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının yanına gelen Erdoğan sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'de her türlü mücadelenin verileceğini söyledi, "Kararlıyız" dedi.Erdoğan, Türkiye'yi bekleyen bir enerji krizinin de olmadığını aktardı.SORU-CEVAP"HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ, KARARLIYIZ"-Suriye'ye Harekat olacak mı?Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız.TALİBAN'A NE MESAJ VERİLDİ?-Taliban'ın ziyareti ve verilen mesajArkadaşlarımız ile yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler ve insani yardım konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki yönetim uluslararası ilişkilerde Afgan halkının haklarını koruma noktasında adil bir noktada olsun. Ve böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeşliğimiz ve dostluğumuz var. Bunu bir kenara koymamız sözkonusu değil. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Bundan sonraki süreçte anlaşma yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz."TÜRKİYE İÇİN BİR ENERJİ KRİZİ SÖZKONUSU DEĞİL"-Avrupa'daki enerji kriziRusya ile olan anlaşmalarımız çok çok hassas. Bu hassasiyetimiz sürüyor. Gerek Rusya, gerek İran, gerek Azerbaycan ile olsun, bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir bu anlaşmalar. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkesinde böyle bir sıkıntı devam ediyor. Bizim için şu an böyle bir sıkıntı sözkonusu değil. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz."İFTİRACILARA MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ"Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi Cinayetler' iddiasıHer şeyden önce bu zat, bu konularda samimi ise, dürüst ise, yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya iletirsin. Yargı da bunun üzerine üzerine gider. Bu zatın hayatı akşam yalan sabah yalan ömrü böyle geçmiş. Yanına biri,lerini daha almış yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız.