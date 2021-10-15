Başakşehir ve Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilk maçına çıkacak olan Başakşehir, Süper Lig’de 9. haftanın açılış maçında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11’i belli oldu. Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın, cezası sebebiyle maçı tribünden takip edecek.

Milli maçların ardından Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bugün başlıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da 11'i belli odu.BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDUBaşakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz Türüç, Chadli, OkakaBeşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Güven, BatshuayiBaşakşehir'in yedekleri: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Duarte, Aleksic, Şener, Guldbrandsen, Tolga, Zulj, AtabeyBeşiktaş'ın yedekleri: Ersin, Montero, Salih, Gökhan, Can, Larin, Necip, Serdar, Umut, Alex TeixeiraBeşiktaş'ta Pjanic, Nsakala, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kadroda yer almadı.İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE-Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Başakşehir FK, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (4G 4B).-Başakşehir FK'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçında tek galibiyetini son karşılaşmada alan Beşiktaş (4M), lig tarihinde rakibini üst üste iki dış saha maçında mağlup edemedi.-Beşiktaş'ı konuk ettiği 13 Süper Lig maçında da gol bulan Başakşehir FK (toplam 20), son dört karşılaşmanın üçünde kalesini gole kapamayı başardı.