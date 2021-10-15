Bakan Yanık duyurdu! O başvurular artık e-Devlet'ten yapılacak!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet'ten alınmaya başlanacağını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında "Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet'ten alınmaya başlanacağını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında 'Farklı kurumlardan belgetoplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.' ifadelerini kullandı.İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarıBugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.