Bakan Yanık duyurdu! O başvurular artık e-Devlet'ten yapılacak!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet'ten alınmaya başlanacağını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında "Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet'ten alınmaya başlanacağını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında 'Farklı kurumlardan belge
toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.' ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Yanık'ın açıklamaları
Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak.