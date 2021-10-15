Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştü

Esenyurt'taki TEM Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız'a ulaşılamadı.Yıldız'ın oturduğu Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evinin kapısını da açan olmadı.Savcının izni ile çilingir yardımı ile kapısı açılan evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız yerde kanlar içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.Polis kapıda zorlama olduğuna dair bir iz bulamadı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi.Avcılar’daki Çifte cinayette ’güneşlik’ detayı! Ekipler onun peşine düştüİçi kısmen yanmış olan otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Polis Nuri Yıldız'ı aramayı sürdürürken bu akşam cesedini Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde buldu.DİKKAT ÇEKEN DETAYAvcılar'daki çifte cinayeti araştıran polis, evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın eşi Nuri Yıldız, ölmeden önce otomobilini sürerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünü buldu. Nuri Yıldız'ın aracı, hava karardıktan sonra yeniden güvenlik kameralarında görüldü. Ancak bu kez, güneş olmamasına rağmen siperlik indirilmişti. Aracın bazı camları da kırıktı. Polis, şimdi iki görüntü arasında neler yaşandığını araştırıyor.Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördü. 11 Ekim gecesi 01.30 sıralarında çıkan yangını söndüren itfaiye durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın plaka sorgulamasından Nuri Yıldız'a ait olduğunu belirledi. Araç incelenmek üzere otoparka çekilirken, Fatih ve Taksim de iki oteli bulunan Yıldız'a ulaşmak için polis, Avcılar'daki evine gitti. Kapıyı açmamaları üzerine polis çilingir aracılığıyla eve girdi. Girişte koridorda Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Esra Yıldız'ın cinayet öncesinde darp edildiği de ortaya çıktı.KAYIP EŞ ARANIRKEN CESEDİ BULUNDUKayıp Nuri Yıldız'ın aracında bulunan kan izlerinin de Esra Yıldız'a ait olmadığının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yıldız'ı arama çalışmalarına başladı. Yıldız'ın başından silahla vurulmuş olarak cesedi dün akşam Beylikdüzü'nde çalılık alanda bulundu. Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.GÜVENLİK KAMERALARI, MOBESE KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDINuri Yıldız'ın kayıp olmasının ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otelle Büyükçekmece arasındaki güvenlik kameraları EDS, mobese kameraları ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşinin öldürüldüğü gün Nuri Yıldız'ın otelden çıktığı Beylikdüzü istikametine gittiği görüldü. İncelenen kameralarda araçta tek olan Nuri Yıldız'ın görüntüsü alındı.Başından tek kurşunla öldürülmüş olan Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız cinayetiyle ilgili çalışmalar sürüyor.