Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar 15 Ekim 2021? Bugün Gram Altın Ne Kadar?

Altın fiyatlarında son durum haftanın son gününde işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki bugün altın ne kadar? Altın Fiyatları Ne Kadar 15 Ekim 2021? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum…

15 Ekim 2021 Altın Fiyatları Ne Kadar?



Gram Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?



Çeyrek Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?



Yarım Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?



Tam Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?



Cumhuriyet Altını Ne Kadar 15 Ekim 2021?



, haftanın son gününde altın almak ya da satmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları, altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle yeniden gündeme geldi. Pekinı sizler için haberimizde bir araya getirdik.Altının son günlerde ciddi oranda yükselmesi yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Güncel altın fiyatlarını sizler için yazdık.Gram altının bugünkü alış fiyatı 530,02 TL, satış fiyatı ise 530,12 TLÇeyrek altının bugünkü alış fiyatı 845,57 TL, satış fiyatı ise 864,84 TLYarım altının bugünkü alış fiyatı 1.685,85 TL, satış fiyatı ise 1.729,68 TLTam altının bugünkü alış fiyatı 3.487,97 TL, satış fiyatı ise 3.575,72 TLCumhuriyet altını bugünkü alış fiyatı 3.506,00 TL, satış fiyatı ise 3.559,00 TLson güncellemelere göre bu şekildedir.