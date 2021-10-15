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Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar 15 Ekim 2021? Bugün Gram Altın Ne Kadar?

Altın fiyatlarında son durum haftanın son gününde işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki bugün altın ne kadar? Altın Fiyatları Ne Kadar 15 Ekim 2021? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum…

Ekleme: 15.10.2021 - 09:12 Güncelleme: 15.10.2021 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Fiyatları Ne Kadar 15 Ekim 2021? Bugün Gram Altın Ne Kadar?
Altın fiyatları, haftanın son gününde altın almak ya da satmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları, altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle yeniden gündeme geldi. Peki Altın Fiyatları Ne Kadar 15 Ekim 2021? Bugün Gram Altın Ne Kadar? Güncel altın fiyatlarını sizler için haberimizde bir araya getirdik.

15 Ekim 2021 Altın Fiyatları Ne Kadar?


Altının son günlerde ciddi oranda yükselmesi yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Güncel altın fiyatlarını sizler için yazdık.

15 Ekim 2021 altın fiyatları

Gram Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?


Gram altının bugünkü alış fiyatı 530,02 TL, satış fiyatı ise 530,12 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?


Çeyrek altının bugünkü alış fiyatı 845,57 TL, satış fiyatı ise 864,84 TL

Yarım Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?


Yarım altının bugünkü alış fiyatı 1.685,85 TL, satış fiyatı ise 1.729,68 TL

15 Ekim 2021 altın fiyatları

Tam Altın Ne Kadar 15 Ekim 2021?


Tam altının bugünkü alış fiyatı 3.487,97 TL, satış fiyatı ise 3.575,72 TL

Cumhuriyet Altını Ne Kadar 15 Ekim 2021?


Cumhuriyet altını bugünkü alış fiyatı 3.506,00 TL, satış fiyatı ise 3.559,00 TL

15 Ekim 2021 altın fiyatları son güncellemelere göre bu şekildedir.
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