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Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken sözler: Ailesi ile ben barıştırdım...

Aleyna Çakır davası görülmeye başlandı. Aleyna Çakır'ın ölümünün bir numaralı şüphelisi olan Ümitcan Uygun mahkemeye SEGBİS üzerinden katıldı. Uygun, hakimden söz alarak kendisini savundu. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır ile ailesini kendisinin barıştırdığını söyledi. İşte Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'un yaptığı savunma ve son dakika detayları...

Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken sözler: Ailesi ile ben barıştırdım...
Ekleme: 15.10.2021 - 15:54 Güncelleme: 15.10.2021 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken sözler: Ailesi ile ben barıştırdım...
Ankara'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen (21), geçen yıl sır bir şekilde hayatını kaybetti. Esen'in ölümünden önce darbetmesiyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlarından açılan davaya devam edildi. Ümitcan Uygun mahkemede 'Ailesiyle ben barıştırdım' dedi.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINA ÜMİTCAN UYGUN SEGBİS İLE KATILDI

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlarından dava açılmıştı. Ümitcan Uygun'un Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen ve taraf avukatları da katıldı.

'AİLESİYLE BEN BARIŞTIRDIM'

Duruşmada söz alan Uygun, Çakır ile tartıştığı evin kendisine ait olduğunu belirtti.

Aleyna Çakır'ın bulunduğu eve gelip darp ettiği iddia edilen Uygun, duruşmada evin tüm faturaların kendisi adına olduğunu söyleyerek üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

Kendisine ait evde Aleyna Çakır'ın abisi Emrah E.'nin kız arkadaşıyla birlikte kendisinde 10 gün kaldığını kaydedem Uygun, 'Biz Aleyna'yla birlikte yaşarken abisi de bize misafir olarak geldi kaldı. Abisinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de abisiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve abisiyle konuşup bunları barıştırdım' İfadelerini kullandı. Esen ailesinin avukatları olayın yaşandığı gün evde bulunan Enes Ö.'nün de duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, yapılacak tanıklığın yargılamaya yeni bir delil katmayacağı yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.
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