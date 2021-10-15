AK Parti düğmeye bastı! Oy kullanmada yeni sistem! Artık tarihe karışacak
AK Parti, 2023'te yapılacak seçimler öncesi oy kullanmada alternatif sistemleri masaya yatırdı. Buna göre yapılması planlanan yeni sistemle beraber oy pusulalarının konulduğu zarflar tarihe karışacak. Elektronik oylama yöntemi de üzerinde çalışılan bir diğer yöntem olarak dikkat çekti.
AK Parti, Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği de
gündemine aldı. Parti kaynakları, partide seçim uygulamasıyla ilgili bir süredir "Teknoloji ne
getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?" çalışmaları yapıldığına işaret ederek, "Yurt
dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok
faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz,
tartışıyoruz" ifadelerini kullanıyor.
Seçim sisteminde yapılacak her değişikliğin "Seçimi kaybedeceklerini anladılar; o
yüzden sistemi değiştiriyorlar" algısı yaratabileceği endişesini de dillendiren kaynaklar,
"Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışma
da 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesi
olmasın. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En
güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem" yorumunu yapıyor.
ZARFSIZ PUSULA
AK Parti'nin "teknoloji uyumlu" yeni "oy verme sistemi" çalışmasına göre, oy
pusulalarının, içine konularak sandıklara atıldığı zarflar tarihe karışacak. Türkiye'nin dünyada
oy verme sırasında zarf kullanan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden kaynaklar, "Oy
pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak.
Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı
birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek" görüşünü dillendiriyor.
E-OYLAMA
Yeni çalışmada yer alan bir diğer düzenleme ise elektronik oylama. Yeni çipli kimlik kartları
üzerinden kurgulanan modele göre, vatandaşlar seçim gününde her sandık başına kurulacak
kiosk'larda parmak izi okutarak oy kullanacak. Kullanılan oyun sistem kapatılmadan iptal
edilebilmesi ya da değiştirilebilmesine de imkân tanıyacak modelde, vatandaşın kullandığı oy
hem sisteme kaydedilecek hem de kiosk'tan pusulanın çıktısı alınarak kurulan sandıklara
atılacak. Böylelikle oy kullanan her vatandaşın oyu iki taraflı olarak teyit edilmiş olacak.
AK Partili yetkililer, "Bu yöntemle özellikle Doğu ve Güneydoğu'da başkasının yerine
oy kullanma, turnike sistemi gibi problemlerin önüne geçilebilir" değerlendirmesini
yapıyor.