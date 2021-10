AK Parti düğmeye bastı! Oy kullanmada yeni sistem! Artık tarihe karışacak

AK Parti, Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği degündemine aldı. Parti kaynakları, partide seçim uygulamasıyla ilgili bir süredir "Teknoloji negetiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?" çalışmaları yapıldığına işaret ederek, "Yurtdışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çokfaydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz,tartışıyoruz" ifadelerini kullanıyor.Seçim sisteminde yapılacak her değişikliğin "Seçimi kaybedeceklerini anladılar; oyüzden sistemi değiştiriyorlar" algısı yaratabileceği endişesini de dillendiren kaynaklar,"Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışmada 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesiolmasın. Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. Engüvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem" yorumunu yapıyor.ZARFSIZ PUSULAAK Parti'nin "teknoloji uyumlu" yeni "oy verme sistemi" çalışmasına göre, oypusulalarının, içine konularak sandıklara atıldığı zarflar tarihe karışacak. Türkiye'nin dünyadaoy verme sırasında zarf kullanan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden kaynaklar, "Oypusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak.Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısıbirbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek" görüşünü dillendiriyor.E-OYLAMAYeni çalışmada yer alan bir diğer düzenleme ise elektronik oylama. Yeni çipli kimlik kartlarıüzerinden kurgulanan modele göre, vatandaşlar seçim gününde her sandık başına kurulacakkiosk'larda parmak izi okutarak oy kullanacak. Kullanılan oyun sistem kapatılmadan iptaledilebilmesi ya da değiştirilebilmesine de imkân tanıyacak modelde, vatandaşın kullandığı oyhem sisteme kaydedilecek hem de kiosk'tan pusulanın çıktısı alınarak kurulan sandıklaraatılacak. Böylelikle oy kullanan her vatandaşın oyu iki taraflı olarak teyit edilmiş olacak.AK Partili yetkililer, "Bu yöntemle özellikle Doğu ve Güneydoğu'da başkasının yerineoy kullanma, turnike sistemi gibi problemlerin önüne geçilebilir" değerlendirmesiniyapıyor.