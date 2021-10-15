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ABD safını seçti Yunanistan ile anlaşma imzaladı! Türk düşmanları aynı karede!

Doğu Akdeniz'de safını seçen ABD, Yunanistan ile savunma iş birliği protokolünü imzalayıp aynı karede poz verdi. Türkiye'nin Doğu kdeniz'deki etkinliğinden rahatsız olan ABD ve Yunanistan'ın tahrik içeren hamleleri devam ederken Yunan Kathimerini gazetesi yazarından uyarı niteliğinde bir yazı geldi.

Ekleme: 15.10.2021 - 11:28 Güncelleme: 15.10.2021 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Sonunda Atina hayallerine kavuştu ve Türkiye korkusu ile iyiden iyiye arka bahçesine dönüşmeye başladığı ABD ile karşılıklı savunma anlaşmasında imzalar atıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Perşembe günü iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uzatılması protokolünü imzaladılar.

ABD'nin iki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirme taahhüdünü yineleyen Blinken, 'Yunanistan ve ABD'nin birlikte barış, refah ve insanlık onuru için daha da büyük bir güç haline gelebileceğine inanıyoruz' dedi. Bu diyalog, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ne kadar yakın olduğunun ve birbirimize ne kadar değer verdiğimizin bir örneğidir' diyen Blinken, kendisini 'bölgede istikrarın direği' olarak nitelendiren Yunanistan'a güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu için minnettarlığını dile getirdi.

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Dendias, 'Yunanistan, anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla ve her zaman uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlıdır' dedi ve ülkesinin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle geliştirdiği güçlü bağlardan da bahsetti.
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