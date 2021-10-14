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Yunan basını sonunda itiraf etti! Manşetlerde büyük korku

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı anlaşmalar yapan ve sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'dan flaş bir itiraf geldi. Bugün ABD ile anlaşma yapacak olan Yunanistan'da büyük Türkiye korkusu dışa vurdu. Yunan medyası, Türkiye'nin yerli havacılık sanayisinin eskisi gibi olmadığını yazdı.

Yunan basını sonunda itiraf etti! Manşetlerde büyük korku
Ekleme: 14.10.2021 - 13:12 Güncelleme: 14.10.2021 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Yunan basını sonunda itiraf etti! Manşetlerde büyük korku
Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasının ardından ABD ile Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için yapacağı yeni protokolde sona gelindi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gazeteye yaptığı açıklamada Washington'un, ülkesinin toprak bütünlüğünün garantisi olduğunu öne sürerken, Yunanistan'daki Amerikan stratejik ve askeri varlığını artırdığını savundu.

Atina'nın, son iki yılda imzaladığı anlaşmalarla ülkeyi yabancı bir tehdide karşı güçlendirdiğini söyleyen Dendias, 'ABD Yunanistan'ın stratejik konumunu biliyor ve Türkiye ile ilgili şüphelerinin olduğu görülüyor' ifadelerini kullandı. Yunan basınında anlaşma Türkiye'ye karşı kazanılmış bir zafer olarak gösterilirken, Dendias'ın 'Türkiye, Ege adalarına bitişik Akdeniz'in en büyük çıkarma gemisi filosuna sahip ve Türkiye ile savaş tehdidi devam ediyor' ifadeleri de dikkat çekti.

Bugün imzalanması beklenen anlaşma öncesinde ise, Yunan medyası ülkede artan başka bir başka paniğin altını çizdi 'Türk Hava Kuvvetleri'nin (TuAFA) artan başka bir başka paniğin altını çizdi. Türk Hava Kuvvetleri nin (TuAFA) modernizasyonu, Türkiye'nin yerli ve yeni havacılık endüstrisi tarafından destekleniyor.' ifadelerine yer verilen haber, şöyle devam etti:

TÜRK ÜRETİCİLER ARTIK ORDUNUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi büyük savunma geliştirme müteahhitleri artık ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamakta ve iç pazarı finanse etmek için, ürünlerini ihraç etme niyetinde.
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