Ünlü sunucu Hande Fırat ölümden döndü!

otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Hande Fırat, 'Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu' dedi.