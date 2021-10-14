TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı! İmamoğlu’na makam odası için hazırlamışlar

Geçen hafta, aralarında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve CHP Adalar ilçe teşkilatından bazı kişilerin olduğu grup, Türkiye Gençlik Vakfı'na ait (TÜGVA) Adalar'daki hizmet binasını işgal etmiş, hukuksuz işgal girişimi polisin olay yerine gelmesiyle sabah saatlerinde son bulmuştu.İBB ile 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına karşın, TÜGVA binasına el koymaya çalışan vandalların hiçbir hukuki karar olmadan giriştikleri baskında, vakıf mallarını kamyonlarla kaçırırken, aynı gece bir odaya da 'Başkan' yazılı tabela astıkları ortaya çıktı.TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, 'O binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz' dediler ama öğrendik ki binayı CHP'li İBB Başkanı'nın makam odası yapacaklarmış' diyerek tepkisini gösterdi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, o gece yaşananlar anlattı.VANDALİZM YAŞADIKO gece gelenlerin ellerinde hiçbir tahliye kararı yoktu. CHP ve İBB yetkilileri Milli Şef dönemine özenerek binamızı işgal ettiler. Biz 'Getirin tahliye kararını' dedik, tahliye kararını getirirseniz size gerek yok biz eşyalarımızı toplayıp gideceğiz dedik, getirebildiler mi?Hayır. Çünkü tahliye kararı yoktu. Bırakın bir tahliye kararını, tahliye için açılmış bir dava yoktu. Tüm bunlara rağmen yaşanan vandalizmi ve çapulculuğu görebiliyor musunuz?'BAŞKAN' DİYE TABELA ASTILARSonra dediler ki biz o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz ama öğrendik ki binayı CHP'li İBB Başkanının makam odası yapacaklarmış. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer 'Başkan' diyerek tabelalarını da asmışlar.OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI'3'üncü taraflara kiraladınız' diye iftira attılar. 'Belge getirin, kira kontratı getirin, makbuz getirin' dedik. Yine getiremediler. Sonra kira bedeliniz düşük diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi.Sonra öğrendik ki o binada bulunan 8 işyerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, diğer tüm mekânlar işyeriyken bizim kira bedelimiz ile diğer 7 işyerinin kirası da birbirine çok yakınmış. Hatta CHP İlçe Başkanı'nın ailesi de o iş yerlerinden birinin işgalcisiymiş. Böylelikle bu manipülasyonları da boşa çıkmış oldu.ABLASI İŞGALCİ ÇIKMIŞTICHP'liler işgal fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, işgalcilerin başını CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat çekmişti. Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in ise TÜGVA merkezinin alt katında alkol satışı yapılan Alem Büfe'yi kira sözleşmesi olmadan işlettiği ortaya çıkmıştı.