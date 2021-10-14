Taha Çakmak Kimdir? Taha Çakmak Kaç Yaşında? Taha Çakmak Nereli?

Taha Çakmak Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam imzaladığı karar ile Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. İmzalanan yeni kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Görevden alınanların yerine ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Taha Çakmak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Peki? İşte Taha Çakmak’ın hayatı ve önceki görevleri…Taha Çakmak 1981 yılında Elazığ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu'da denetçi, 2005 yılında bir sosyal sigorta kurumunda müfettiş yardımcısı olarak çalıştı. 2005-2019, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara kamu kurumlarının insan kaynakları daire başkanlığı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2019'dan 2021'e kadar bankacılık düzenleme kurumunun başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Çakmak, 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı.? “ sorularına sizler için yanıt verdik.