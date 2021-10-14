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Şırnak’tan gelen genç, Kadıköy’de sokak ortasında namus cinayeti işledi

Şırnak'tan gelen 21 yaşındaki Murat T., annesinin kaçtığı adamı İstanbul Kadıköy'de bularak, sokak ortasında 7 kez bıçakladı.

Ekleme: 14.10.2021 - 01:40 Güncelleme: 14.10.2021 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’tan gelen genç, Kadıköy’de sokak ortasında namus cinayeti işledi
12 Ekim Salı günü saat 16.40 sıralarında Kadıköy’de Caferağa Mahallesi'nde, kan donduran bir olay gerçekleşti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu, 21 yaşındaki Murat T.’nin babası 2001 yılında askerde olduğu sırada öz annesinin, Kamuran Tün isimli şahısla birliktelikte bulunarak beraber evi terk ettiği, annenin daha sonra başka bir adamla evlendiği öğrenildi.

BABASI, AMCASI VE DAYISIYLA PLAN YAPTI
Murat T., 2021 yılının Haziran ayında, kendisini büyüten dedesini kaybetti. Daha sonra Murat T.’nin babası Hacı T., Kamuran Tün’den oğluna bahsetti. Baba Hacı T., oğlu Murat T.’ye konunun namus meselesi olduğunu ve Kamuran’ı öldürmeleri gerektiğini söyledi. Murat T.’in bunu kabul etmesi üzerine Kamuran Tün’ü öldürmek üzere Murat T, babası Hacı T., amcası Salih T. ve dayısı Selçuk B. plan yaptı. Murat T., planını gerçekleştirmek üzere Şırnak’tan İstanbul’a geldi.

İLETİŞİME GEÇİP, KADIKÖY'DE BULUŞTULAR
Murat T. akabinde Kamuran Tün isimli şahsı araştırmaya başladı ve şahsın Facebook hesabını buldu. Murat T., Züleyha takma ismiyle hesap açıp Kamuran Tün ile konuşmaya başladı. Konuşmalar esnasında Kamuran Tün’ün cep numarasını aldı.


Murat T., 4 gün önce Şırnak’tan babası ile İstanbul’a geldi. Burada dayısı Selçuk B.’nin Maltepe ilçesinde bulunan ikametinde kaldılar. Ardından, Irak’ta kuaförlük işi yapan Kamuran Tün isimli şahsı bulabilmek için Duygu Hilal A. isimli kadınla iletişime geçtiler. Murat T. ve beraberindekiler, Duygu Hilal A.’ya, Kamuran Tün’den alacaklarının olduğunu söyleyerek, kendisinin Kamuran Tün ile buluşmasını talep etti. Bunun üzerine Duygu Hilal A., tıpkı Murat T.’nin sosyal medyada Kamuran Tün ile konuştuğu sahte hesabın sahibiymiş gibi davranarak Kamuran Tün ile irtibata geçti. 12 Ekim günü Hacı T. ve Selçuk B. ve Murat T., Tekirdağ iline giderek Duygu Hilal A. isimli şahsı alıp Kadıköy’e geldil.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Duygu Hilal A. ile Kamuran Tün isimli şahıslar, Kadıköy’de buluşarak bir restoranda yemek yedi. Murat. T. ile beraberindekiler ise ikiliyi bir süre izledi. Kamuran Tün ile Duygu Hilal A.’nın ayrılmasından sonra Murat T., Kamuran Tün’ün yanına giderek sokak ortasında 7 kez bıçakladı. Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırılan Kamuran Tün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olaya karıştıkları anlaşılan ve azmettirici olarak değerlendirilen Hacı T. isimli şahıs, Tuzla’da yakalandı. Ayrıca Selçuk B. isimli şahıs, Maltepe idaresinde kalmış olduğu adreste yakalandı. Duygu Hilal A. ise Tekirdağ’da yakalanarak İstanbul’a getirildi. Salih T. isimli şahsı yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Murat T. ve baba Hacı T. çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Duygu H. ve Salih T. ise, 'Konutu terk etmeme' ve 'Yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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