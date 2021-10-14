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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı toplantıda, 'Tam bağımsız savunma sanayii vurgusu' yapıldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu
Ekleme: 14.10.2021 - 17:55 Güncelleme: 14.10.2021 - 18:03 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

'TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ' VURGUSU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu
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