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(Özel) Marasli Seften Kis Aylarinda 'Kelle Paça' Önerisi

Marasli sef Halil Ibrahim Küçükbenli, bagisiklik sisteminin sifa kaynagi kelle paça çorbasi yapiminin püf noktalarini ve yapim asamalarini paylasti.

Ekleme: 14.10.2021 - 09:23 Güncelleme: 14.10.2021 - 09:25 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
(Özel) Marasli Seften Kis Aylarinda 'Kelle Paça' Önerisi
Kis mevsiminin yaklasmasi ve hava sicakliklarinin aniden düsmesiyle hastaliklar da kapiya dayandi. Hastaliklara deva ve bagisiklik sisteminin sifa kaynagi olan kelle paça çorbasina da talep artti. Etiler'de bulunan ünlü bir et restoraninin bas sefi Halil Ibrahim Küçükbenli ise kelle paça çorbasinin yapiminin püf noktalarini paylasti ve ev hanimlarina önerilerde bulundu.

Kis aylarinda bol bol bu çorbanin içilmesi gerektigini söyleyen Küçükbenli, “Kelle paçamiz burada görüldügü gibi önceden saatlerce pisirilmis ve ayiklanmis sekilde duruyor. Öncelik kelleyi iyi temizlemek. Bu ilk asamamiz; kelleyi pisirip, ayiklamak. Ayikladigimiz parçalardan dil, ayak, yanak ve beyin kisimlari çikiyor. Istege göre bunlardan seçerek veya karisik olarak çorbaya ekliyoruz. Ardindan ikinci asamaya geçiyoruz ve kemigin içerisinde pistigi ilik suyu ile etimiz isitiyoruz. Bu kemik suyu da sifa niyetine ve bol antikor olarak önemli. Dogal ilaç diyebiliriz. Kellemizi özellikle iyi yikamamiz lazim. Kanini temizlemek çok önemli. Akabinde kemik ile kaynatmak lazim. Ortalama bir iki buçuk üç saat kaynamasi gerekiyor bu özel kivama gelmesi için. Biz bunu firinda yaklasik 4-5 saat gibi uzun bir sürede pisiriyoruz. Demlene demlene pisiyor. Günlük her gün içmemiz gereken bir çorba. Bagisiklik sisteminin güçlü olmasi için. Biz bir de çorbamiza özellikle sumak eksisi ekliyoruz. Maras'in daglarindan çikan sumagi sivi hale getiriyoruz ve çorbamizi daha da saglikli hale getiriyoruz. Kis aylarinda bol bol içiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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