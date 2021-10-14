Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı."TOPBAŞ'A AĞABEY DEDİĞİM İÇİN ÜZERİME GELDİLER"Yıllarca CHP'li kimliğiyle belediye başkanlığı yapan Sarıgül, o dönemdeki rakibi İBB Başkanı Kadir Topbaş ile aralarındaki ilişkiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "15 sene beraber çalıştık. Çok da iyi diyaloglarımız oldu. Seçime giriyoruz diye insanlığı kenarda bırakacak değilim. 'Kadir ağabey' diye hitap edince CHP'liler üzerime geldiler." dedi.Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20OYNAT 00:58Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20Yıllarca CHP'de siyaset yapan ve istifa etmesinin ardından Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, 'CHP'nin oylarını bölecek' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünsün. Zaten olan oyun tamamı yüzde 20' ifadelerini kullandı.MUSTAFA SARIGÜL: "CHP'NİN OYU ZATEN YÜZDE 20 NASIL BÖLEYİM?"Kendisinin İBB seçimlerinde yüzde 41 oy aldığını ve bunların arasında AK Partili seçmenlerin de olduğunu vurgulayan Sarıgül, partiden ayrılması sonrası kendisine yöneltilen, "CHP'nin oylarını bölecek" iddialarına ilişkin ise, "Olan bir şey bölünür, olmayan bir şey nasıl bölünsün. Komple oy zaten yüzde 20. Ben 5'in birine talip değilim 5'in 5'ine de talibim. " ifadelerini kullandı.Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Türkiye'deki bazı muhalefet partilerine destek verdiğini belirten Sarıgül 'Biz asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bağımsızlığın olmadığı yerde siyaset de olmaz. Buradan çağrı yapıyorum. Çıkıp açıklasınlar ve tüm partiler ABD'yi net bir şekilde kınasın' dedi. HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki çıkışlara Sarıgül 'Terörle arasına mesafe koyamayanlarla TDP'nin yan yana gelmesi mümkün değil' sözleriyle cevap verdi. Sarıgül Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla ilgili 'Eğer kumpas kurulmamış olsa bugün ana muhalefet lideri bendim' ifadelerini kullandı.