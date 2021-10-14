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MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz
Ekleme: 14.10.2021 - 14:30 Güncelleme: 14.10.2021 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı: Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Ayrıntılar geliyor...
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MSB duyurdu! 5 günde 16 YPG/PKK'lı etkisiz
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