MHP'li Yalçın'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: Lime lime olacaklar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı zehir zemberek bir açıklamada bulundu.Twitter hesabından bir dizi paylaşım yapan Yalçın, "İP’in yöneticileri pişkin, utanmaz ve arsız bir tavırla hâlâ milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kutsallarıyla sembollerini istismar etmektedir." dedi.'ŞEHİDİMİZİN HATIRASINI İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTI'Akşener'in Tokat'ın zile ilçesi ziyaretine değinen Yalçın, "Ziyaret bahanesiyle şehidimiz Dursun Önkuzu’nun mezarı başında avaneleri üzerinden çatışma çıkararak şehidimizin aziz hatırasını istismar etmeye çalışmıştır." ifadelerini kullandı.'LİME LİME OLACAKLAR'"Asr-ı Saadet’teki fitne kaynağı Dırar Mescidi cemaatinin modern versiyonu olan İP taifesi; işlerine geldiği zaman Ülkücülük prim yaptığı için “Ülkücüyüz!” demekte, onun yüksek itibarından hâlâ nemalanmaya çalışmaktadır." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:"HDP'yi meşrulaştırma çabası içindeki İP; hem bizim nazarımızda hem de milletimizin nezdinde beslendiği bir ideolojik damar ve kök olmayan, siyaseten nesebi gayrisahih bir oluşumdur. İP’liler Ülkücülük konusunda zerre kadar samimi değillerdir. Hakikatte Ülkücü kimliğinin yanından bile geçemezler. Onların niyeti, maksadı başkadır.Biz, İP Müdiresiyle nasipsiz ve nesepsiz partisinin hazin akıbetini şimdiden görür gibiyiz: Çok uzak olmayan bir gelecekte lime lime olacaklar, tel tel döküleceklerdir!"