Meteoroloji'den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; yarın özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. MeteoUyarı sisteminde, 4 kent için sarı, 2 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki yarın hangi illerde sağanak bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre; yarın yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir ve Muğla'nın aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak beklenirken, MeteoUyarı sisteminde bazı kentler için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi.
İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji'nin raporuna göre; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir, Muğla, Aydın'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Sarı kodlu uyarı: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir.
Turuncu kodlu uyarı: Aydın, İzmir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin, yarın (Cuma) bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık