Meteoroloji'den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre; yarın yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, İzmir ve Muğla'nın aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak beklenirken, MeteoUyarı sisteminde bazı kentler için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi.İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLERMeteoroloji'nin raporuna göre; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, İzmir, Muğla, Aydın'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLERSarı kodlu uyarı: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir.Turuncu kodlu uyarı: Aydın, İzmir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin, yarın (Cuma) bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 13°C, 25°CParçalı bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutluAYDIN 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İZMİR 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.MANİSA 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 31°CAz bulutluANTALYA 18°C, 27°CParçalı bulutluHATAY 16°C, 31°CAz bulutluISPARTA 10°C, 24°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 9°C, 27°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 8°C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 13°C, 23°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 11°C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 8°C, 26°CParçalı bulutluTRABZON 18°C, 21°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 21°CParçalı bulutluKARS 6°C, 19°CParçalı bulutluMALATYA 9°C, 26°CParçalı ve az bulutluVAN 9°C, 20°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 14°C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 13°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 18°C, 29°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açık