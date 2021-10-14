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Merkez Bankası için flaş karar!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

Merkez Bankası için flaş karar!
Ekleme: 14.10.2021 - 09:24 Güncelleme: 14.10.2021 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası için flaş karar!
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.
Söz konusu karar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesi sonrası açıklandı.


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