Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Tokat'a gitti. Akşener'in ilk durağı Zile ilçesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, ziyareti sırasında bir genç ile yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.Akşener'in yanına giderek hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişi kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürdü.İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ OĞLU ÇIKTIAncak Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.Oğlunun çiftçi olduğunu söylediği Orhan Senemoğlu'nun ise emekli öğretmen olduğu öğrenildi.