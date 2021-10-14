Karın Şişkinliği Neden Olur? Geçmeyen Karın Şişkinliği Neden Olur?

Şişkinlik Nedir?



Karın Şişkinliği Neden Olur?



Karın Şişkinliği Nasıl Geçer?



Şişkinlik sorunu özellikle kadınlarda yaşam kalitesini düşürebilen önemli bir sorundur. Mide ve bağırsaklarda bir miktar gaz oluşumu normal ve sağlıklıdır. Bununla birlikte, uzun süreli şişkinlik ve şişkinlik ciddi sağlık sorunlarının belirtileri olabilir. Peki? Sizler için karın şişkinliğine dair tüm detayları yazdık.Nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen gaz ve şişkinliğin birçok farklı nedeni olabilir. Vücutta her zaman faydalı bağırsak ve mide bakterilerinin oluşturduğu bir miktar gaz vardır. Bu gaz miktarı ne sağlığı olumsuz etkiler ne de insanları rahatsız eder. Ancak vücuttaki gaz miktarı arttığında ve vücudun bu gazları dışarı atması zorlaştığında sindirim sisteminde oluşan fazla hava organ duvarlarının gerilmesine neden olabilir. Mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarının duvar gerilimi sinir uçlarını uyararak nefes darlığına, kalp çarpıntısına, kontrol edilemeyen gaza, sık hıçkırıklara, düzensiz idrara çıkma, karın ağrısı ve şişkinliğe neden olabilir ve bir patlama gibi hissedilir.Mide ve gazın en büyük nedenlerinden biri sindirim sistemi hastalıklarıdır. Çölyak hastalığı, irritabl barsak sendromu, ülser, gastrit, hazımsızlık, kabızlık, mide ve bağırsak kanseri, safra kesesi hastalığı, mide fıtığı ve diğer hastalıklar gastrointestinal gaza ve karın şişliğine neden olur.Vücutta aşırı sıvı birikmesi de şişmeye neden olabilir. Yüksek sodyum alımı, hareketsiz oturma ve yetersiz potasyum alımı, mide ve bağırsakta şişkinliğe yol açabilen ödemlere neden olabilir.Yüksek karbonhidratlı gıdaların aşırı tüketimi şişkinliğe neden olabilir. Lif oranı düşük gıdalar bağırsaklarda daha az çalışmaya neden olur. Çok hızlı yemek yemek de fazla havanın yutulmasına neden olabilir, bu da mide ve bağırsaklarda gaza neden olabilir.Bazı kişilerin mide ve bağırsak florası belirli gıdalara karşı hassastır. Süt, şeker, yumurta, soya, glüten, buğday, mısır gibi besinleri tükettiklerinde hazımsızlık ve şişkinlik gözlemleyebilirler. Ayrıca fasulye, lahana, brokoli ve brokoli gibi gaz yapan besinler de şişkinlik nedenlerinden biridir.Stresin sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve yemek borusu, mide ve bağırsakların normal işleyişini engelleyebilir.Şişkinliğe midede oluşan gaz neden olur. Tutulan gaz mide duvarındaki sinir uçlarını uyararak mide ağrısına da neden olabilir. Peki mide qi'sine ne iyi gelir? Midede gaz oluşumunu engellemenin en etkili yollarından biri özellikle yemek sırasında yutulan hava miktarını azaltmaktır. Bunu başarmak için yavaş yemeniz ve yiyecekleri iyice çiğnemeniz önerilir. Ayrıca yemek yerken konuşmak hava yutmayı artıracağından yemek yerken konuşmamaya çalışın. Peki karın ağrısı için ne yemeliyim? Mide ağrısının en büyük nedenlerinden biri strestir. Büyük stres altında olan kişilerde gastrit, ülser ve kramp riski daha yüksektir. Mümkün olduğunca stresli ortamlardan uzak durmak ve baş edemiyorsanız profesyonel destek almak mide ağrısına iyi gelebilir.?" sorusunun yanıtını sizler için yazdık.