İşçi kıyımı yapılırken İBB yöneticilerine 'Huzur hakkı' adı altında maaş zammı.

İşçi kıyımına 'israfı önleme' bahanesi üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe yeni başlayan danışman, daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarına 'huzur hakkı' adı altında aylık 15 bin liraya varan ek maaş verildiği ortaya çıktı.Binlerce işçiyi kapının önüne koyan ve önceki dönemde 'israf' yapıldığı algısı oluşturmak için belediyenin hizmet araçlarını bile 'makam aracı' diye Yenikapı'ya toplayıp şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), ballı maaş döneminin başladığı ortaya çıktı. 23 Haziran seçimlerinin ardından İBB'de yeni göreve başlayan başkan danışmanları, daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve bazı CHP milletvekillerinin yakınlarına verilen ballı maaşların listesine Sabah ulaştı.15 BİN LİRA EK MAAŞ'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İBB'den 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Şahan maaş alan tek meclis üyesi.Danışmanlar Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ın da; 2 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildi.İBB'DEKİ DANIŞMANLARIN DUDAK UÇUKLATAN MAAŞLARI!ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SALTIK'A DA 3 MAAŞ!Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı. Saltık, Boğaziçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da maaş alıyor.4 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 3 MAAŞ, 2 GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2 MAAŞ ALIYORİstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Ertuk da iki maaş alıyor. Yavuz Ertuk, hem Genel Sekreterlik, hem de İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak maaş aldığı bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 6 genel sekreter yardımcısı da ballı maaş alıyor.İBB Genel Sekreter yardımcıları Yeşim Meltem Çiftçi, Mehmet Çakılcıoğlu, Mehmet Murat Kalkanlı ve İbrahim Orhan Demir, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerden iki maaş alıyor.Şengül Altan Arslan ve Turgut Tuncay Özbilgin de, hem Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan, hem de belediye şirketinden birer maaş alıyor.İBB YÖNETİCİLERİNE 'HUZUR HAKKI' ADI ALTINDA MAAŞ ZAMMI! İŞTE BELGELERDAİRE BAŞKANLARINA DA İKİ VE ÜÇ MAAŞ!İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olarak görev yapan birçok ismin de belediye iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, yardımcısı veya üyesi olarak iki maaş olduğu öğrenildi.OĞUZ KAAN SALICI'NIN BACANAĞINA ÜÇ MAAŞ!CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı Eren Sönmez'in de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri, İSYON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak üç maaş aldığı bildirildi.Halen geçerli olan 29 Mart 2018 tarihli İGDAŞ Yönetim Kurulu karında ücretler konusunda şu bilgi yer alıyor: "Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 14 bin 200 TL., Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 8 bin 950 TL., yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi." İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği tahmini maaşlar şöyle:MURAT ONGUN: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanı) (3 MAAŞ- 45 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı…Murat Ongun'un; 7 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Otobüs İşletmeleri Anonim Şirketi (Otobüs A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği, 20 Mart 2020 tarihinde kadar görevini sürdüreceği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı.YİĞİT OĞUZ DUMAN: (3 MAAŞ- 45 BİN TL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanı, İstanbul Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSPER Yönetim Kurulu BaşkanıERTAN YILDIZ: (3 MAAŞ- 45 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanı, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu BaşkanıŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK MAAŞ ALAN TEK MECLİS ÜYESİRESUL EMRAH ŞAHAN: (3 MAAŞ- 29 BİN TL) (2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışmanlık yaptı) Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı…Resul Ekrem Şahan'ın şirket yönetim kurulu başkanı olan tek meclis üyesi olması dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun, belediye meclis üyelerinin şirket yönetim kurullarında görev almayacağına ilişkin prensip kararı almasına rağmen Resul Ekrem Şahan'ın 'huzur hakkı' adı altında maaş ödemesi yapması CHP grubunda tepkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun, "Benim tasarrufum" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor.HEM DAİRE BAŞKANI, HEM DE BOĞAZİÇİ VE İSTON'DA YÖNETİM KURULU BAŞKANI!YAVUZ SALTIK: (3 MAAŞ-33 BİN TL) (2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Boğaziçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTON Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıGÜRKAN AKGÜN: (3 MAAŞ-33 BİN TL) (2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Plan ve Proje Müdürü olarak çalıştı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, İSTON Yönetim Kurulu Başkanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıGENEL SEKRETER VE GENEL SEKRETER YARDIMCILARINA DA BALLI MAAŞ!YAVUZ ERTUK: (2 MAAŞ-30 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İGDAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıYEŞİM MELTEM ŞİŞLİ: (3 MAAŞ-38 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET ÇAKILCIOĞLU: (3 MAAŞ-38 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSFALT Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET MURAT KALKANLI: (3 MAAŞ-42 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TURGUT TUNCAY ÖNBİLGİN: (2 MAAŞ-29 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve BELBİM A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıŞENGÜL ALTAN ARSLAN: (2 MAAŞ-27 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıİBRAHİM ORHAN DEMİR: (3 MAAŞ-42 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTGÜVEN A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıMÜDÜR VE BAŞKANLARA DA BALLI MAAŞ!TÜLÜN İNAL: (3 MAAŞ-29 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürü, Güven Su A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMUSTAFA ÖZKAN DÖNMEZ: (2 MAAŞ-18 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve İSPARK Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıNAİM EROL ÖZGÜNER: (3 MAAŞ-33 BİN TL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı, İSPARK Yönetim Kurulu Başkan Başkanı ve BELTUR Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıABDULLAH AYDIN: (2 MAAŞ-18 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı ve İSPARK Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMEHMET AKİF CAN: (2 MAAŞ-12 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tedbir Müdürü ve İSPARK Yönetim Kurulu ÜyesiALİ KARAHAN: (2 MAAŞ-18 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve İSBAK Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıALİ ERGÜN: (2 MAAŞ-18 BİN TL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı ve İSBAK Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıOSMAN SAVAŞ: (2 MAAŞ-18 BİN TL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet Daire Başkanı ve İSTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMANSUR GÜNEŞ: (2 MAAŞ-18 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Müdürü ve Boğaziçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıNURTEN UĞURSOY: (2 MAAŞ-22 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı ve BELTUR A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıKENAN KIRTIL: (2 MAAŞ-18 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı ve BELTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıPELİN ALPKÖKİN: (2 MAAŞ-18 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı ve BELBİM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıTAYLAN ENGİN: (3 MAAŞ-33 BİN TL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı, Ağaç ve Payzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Hamidiye A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSİYASİLERSALICI'NIN BACANAĞI HEM HUKUK MÜŞAVİRİ HEM DE YÖNETİM KURULU BAŞKANIEREN SÖNMEZ: (3 MAAŞ-40 BİN TL) (CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi (PM) ve Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri, İSTAÇ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İSYON Yönetim Kurulu Başkanı)ERDEM HÜSNÜ ASLANOĞLU: (1 MAAŞ-5 BİN TL) (CHP Eski Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun oğlu) Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi