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Irak’ta akılalmaz olay: İki ay önce ölen aday milletvekili seçildi

Irak’ta milletvekili seçimini kazananlar arasında yer alan Hristiyan kadın aday Ensam Manueyl İskender’in iki ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ekleme: 14.10.2021 - 09:38 Güncelleme: 14.10.2021 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Irak’ta akılalmaz olay: İki ay önce ölen aday milletvekili seçildi
Irak'ta bağımsız milletvekili adayı Ensam Manueyl İskender, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde 2 bin 397 oy alarak Hristiyanlara ayrılan kotadan seçimi kazandı.

Ancak daha sonra adayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hristiyan kadın aday İskender'in koronavirüse yakalanarak 35 gün hastanede tedavi gördüğü ve iki ay önce hayatını kaybettiği bildirildi.

“İNSANLAR ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEDEN HAREKET ETTİ”

Açıklamada, “İnsanlar oy verirken ya öldüğünü bilmeden ya da insani tavırlarını göz önünde bulundurarak hareket etti. Rahmetliye rahmet ve mağfiret dilenmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Irak'ta azınlık olarak Hristiyanlara genel seçimlerde kota hakkı tanınıyor.
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