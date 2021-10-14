İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın silah ruhsatı iddialarına cevap: Acilen doktoruna başvursun!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün katıldığı bir televizyon programında şahsı adına suikast ihbarı aldığını ancak İçişleri Bakanlığı'nın talebini reddettiğini söyledi.Özdağ şu ifadeleri kullandı:Türkiye kutuplaşmış vaziyette. Suriye'deki Selefi cihatçılar Türkiye'ye gelmiş ve yerleşmiş durumda. Türkiye'de sayısız İŞİD, El Kaide'nin güvenli evleri var. Toplum olağanüstü gergin ve kızgın. Böyle bir ortamda suikastlar dizisi başlayabilir mi? Başlayabilir. Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bir bilgi geldi. Ben gayri resmi öğrendim. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz. Benim bir koruma polisim var. Tempo çok yüksek bir kişinin koruma gerçekleştirmesi mümkün değil.İçişleri Bakanlığı'na başvurduk ve hala bize bir cevap gelmedi. Bana milletvekili olduğum halde uyduruk bir gerekçe göstererek silah ruhsatı vermeyi reddettiler. Bunun üzerine Meclis Başkanı'na giderek 'iktidara geldiğiniz günden beri sizin iktidarlarınızdan hiçbir talepte bulunmadım, ama hakkımı istiyorum' dedim. Evraklara bakıp 'haklısınız' dedi. Sonra 1 hafta içerisinde silah ruhsatı çıktı. Evet Türkiye'de tansiyon çok yüksek. Türkiye'yi karıştırmak isteyen dış ya da iç mihraklar böyle bir sosyal zemini çok rahatlıkla karıştırabilir. Türkiye'de 8 milyon yabancı var.'ACİLEN DOKTORUNA BAŞVURSUN'Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakanı İsmail Çataklı, Özdağ'ın iddialarının yalandan ibaret olduğunu söyledi. Çataklı sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada Özdağ'ın tam 4 silah ruhsatının olduğunu ve yakın koruma ile korunduğunu dile getirdi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklamaları şöyle:Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı bir programda silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söylemiştir. En iyi ihtimalle unutkanlık sorunu yaşıyor olabilir, biz hatırlatalım: Kendisi adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlenmiş olan 2 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Yusufeli Asl.Cez.Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatu süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir. Ayrıca 2019 yılında 6136 sayılı Kanununda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvuru üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir.Sonuç:Ümit Özdağ'ın adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunu yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır. Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır.Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır