  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Göksu’dan İmamoğlu’na tepki: Yandaşa yedirmekten projelere harcayacak para bulamıyor

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul trafiğine can suyu olacak 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini “Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?” açıklamasını yapan İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi. Göksu, “Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki” dedi

Göksu’dan İmamoğlu’na tepki: Yandaşa yedirmekten projelere harcayacak para bulamıyor
Ekleme: 14.10.2021 - 22:03 Güncelleme: 14.10.2021 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Göksu’dan İmamoğlu’na tepki: Yandaşa yedirmekten projelere harcayacak para bulamıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi.

İBB'NİN ALGI OYUNLARI BOZULDU
İstanbul'da 2 buçuk yılda çöken toplu taşıma sistemi, 2 yıldır günün her saati yaşanan trafik sorununa çözüm üretmeyen İBB yönetimi göreve geldikten sonra AK Parti döneminde yapımını başlanan tüm projeleri durdurdu. Metro gibi önemli projeleri ise yavaşlattı. Kamuoyuna bu durumu 'Bizden önce durdurulan metro projeleri' diyerek tanıtan İBB yönetiminin algı oyunları artık bozuldu. İstanbullu tarafından yoğun şekilde eleştirilen yönetim, düzenlediği lüks eğlenceler, yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle gündeme gelmeye devam ederken yönetimin göreve geldikten sonra durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ne devam etmediği ortaya çıktı.

"YANDAŞINA HARCAYINCA YATIRIMA PARA KALMIYOR"
İmamoğlu'nun 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili önceki gün "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" şeklinde yaptığı açıklamaya bir tepki de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Başkanı, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği Levazım Tüneli'ne ayıracak paramız yok demiş. Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi.

Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20
Göksu’dan İmamoğlu’na tepki: Yandaşa yedirmekten projelere harcayacak para bulamıyor
850 bin esnaf rahat nefes alacak! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Muharrem İnce'nin sözleri Engin Özkoç'u kızdırdı: Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor
14 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
TBMM Başkanı Şentop: Vesayetçi sistem Parlamenter Sistem içerisinde kolay işliyor
CHP’li belediyeye esnaftan davullu zurnalı protesto!
Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin can verdiği servis kazasında flaş gelişme!
ABD ile Yunanistan iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı güncelledi
MHP'li Yalçın'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: Lime lime olacaklar
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
Ekrem İmamoğlu’na veto tepkisi! 'Veto kararı akıl tutulmasıdır'
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayii' vurgusu
Bakan Çavuşoğlu konuşuyor
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e şok! Belediye’nin Gül hakkındaki açıklaması: Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek
Dünyanın gözü Türk SİHA'larında: Etiyopya ve Fas da satın almak istiyor
Fethi Sekin’i şehit eden terörist Delil Hıso’nun ifadesi ortaya çıktı! Saldırıda kullanılan mühimmatı bakın nasıl getirmiş!
İzmir'de metro çalışanlarından grev kararı! O tarihte kontak kapatacaklar
'İBB’ye kreş engeli' yalanına belgeli cevap
Avrupa'da kriz kabusu! O şirketler de iflas bayrağını çekti!
Gülistan doku kaybolmuştu! Gizemli olayda flaş gelişme!

Gülistan doku kaybolmuştu! Gizemli olayda flaş gelişme!

DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı

DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı

Meteoroloji'den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmaray'da internet dönemi!

Marmaray'da internet dönemi!

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Başvurular devam ediyor! Gençlere 200 bin liralık hibe!

Başvurular devam ediyor! Gençlere 200 bin liralık hibe!