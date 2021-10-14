Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun tutuklanmıştı...

Esra Hankulu'nun adli tıp raporu yayınlandı. Hankulu'nun ölüm nedeni netlik kazandı. Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldıktan sonra ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölüm nedeni kafa travmasına bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümü sonrası şüpheli olarak tutuklanmıştı.NE OLMUŞTU?Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu isimli genç kızın da ölümünde şüpheli olarak ortaya çıktı. Olay 5 Ağustos tarihinde ihbar üzerine Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde polisler bir evde incelemede bulundu. Evin içerisinde Esra Hankulu isimli genç kız ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Ümitcan Uygun'un bir gece önce Esra Hankulu ile birlikte geceyi geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli olarak gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.TIRNAKLARINDAN ÜMİTCAN UYGUN'UN DNA'SI ÇIKTIAdli Tıp raporunda 'Sağ el ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunluktaki değerlendirmeye müsait olmayan DNA profillerinin tespit edildiği, tespit edilen DNA profilleri ile, şüpheli Ümitcan Uygun'a ait DNA'ların eşleştiği bilimsel olarak ispat edilmiştir' ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili adi kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin de ifadelerine göre ise Ümican Uygun, Esra Hankulu'nun evinde bulunduğunun gizli tutulmasını istedi.