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Ekrem İmamoğlu’na veto tepkisi! 'Veto kararı akıl tutulmasıdır'

İBB’nin Ekim ayı 3’üncü oturumunda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, millet bahçesi teklifini veto eden Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Yeşil alanları arttıracağınızı söylüyorsunuz. Bu karar veto edilerek mi arttırılacak? Neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Başkanımıza da konuyu herhalde farklı anlattı arkadaşlar da veto edildi. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız? Bana göre bu akıl tutulmasıdır. Gelin bu olumlu adımda birlikte yürüyelim. Biz orayı güzelleştirmek istiyoruz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na veto tepkisi! 'Veto kararı akıl tutulmasıdır'
Ekleme: 14.10.2021 - 18:20 Güncelleme: 14.10.2021 - 18:30 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’na veto tepkisi! 'Veto kararı akıl tutulmasıdır'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Mecliste söz alan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın konuşma yaptı. Millet Bahçesi projesini meclis onay verdiği halde veto ederek engelleyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Başkan Aydın, projenin hangi gerekçe ile veto edildiğini öğrenmek istediğini belirtti.

"ÇAYIRIN ZARAR GÖRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Mevcut Beykoz çayırı 38 bin metrekarelik bir alan. Bu çayır aynen kalacak. Hatta bu çayırın üzerinde bazı olumsuzluklar var. Onlar da kaldırılacak. İlave 55 bin metrekarelik bir alan yeşil alan olarak düzenlenecek. Bizim oradaki toplam yeşil alanımız 93 bin metrekareye çıkacak. Buradaki yeşil alan 2 buçuk kat artmış olacak. Millet bahçesi olarak kullanmak istediğimiz alan ise 116 bin metrekare. Bunun içinde kalan 38 metrekarelik Beykoz çayırı aynı şekilde kalmaya devam edecek. Çayıra dokunulmayacak, olumsuz bir yeri varsa orası düzeltilecek. Çayırın zarar görmesi kesinlikle söz konusu değil. CHP ve İYİ Partilileri Beykoz çayırına daha önce davet etmiştim, yine davet ediyorum. Buyurun görelim" şeklinde konuştu.

"VETO KARARI AKIL TUTULMASIDIR"

Veto kararının akıl tutulması olduğunu söyleyen Başkan Murat Aydın konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Yeşil alanları arttıracağınızı söylüyorsunuz. Bu karar veto edilerek mi arttırılacak? Neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Başkanımıza da konuyu herhalde farklı anlattı arkadaşlar da veto edildi. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız? Gelin bu olumlu adımda birlikte yürüyelim. Neden karşı çıkıyorsunuz anlamıyorum. Bana göre bu akıl tutulmasıdır. Biz orayı güzelleştirmek istiyoruz. Spor sahaları yapmak istiyoruz. Yürüyüş yolları yapmak istiyoruz. Orada kaçak binalar var, bunları kaldırmak istiyoruz. Gençlerimiz için spor yapabilecekleri yerleri, soyunma odaları, duş alanları yapacağız. Beykoz çayırına 2 kamera yerleştirdik. Çayır 7/24 takip ediliyor. Daha fazla kamera da yerleştireceğiz. Bütün herkes orada ne yapılıyor takip edebilecek. Orada kim çayırın korunması için nöbet tutmak istiyorsa ben de onlarla beraber olacağım. Her gün birkaç saat geleceğim onlarla birlikte çay içip muhabbet edeceğim."

MECLİSTEN ONAY, İMAMOĞLU'NDAN RET

Beykoz Belediyesi, Ortaçeşme Mahallesi sınırları içindeki tarihi Beykoz Çayırı'nın Millet Bahçesi olması için bir proje geliştirdi. Hazırlanan proje için imar değişikliği teklifi Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis gündeminde oy çokluğuyla kabul edildi. Her fırsatta engellendiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise meclis onay vermesine rağmen, projeyi veto ederek engelledi. Ekim ayı 3'üncü oturumunda tekrar meclis gündemine gelen Beykoz çayırı millet bahçesi projesi ısrar karar olarak meclisten geçti.

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