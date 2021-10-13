Ege'de nefes kesen tatbikat! Yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2021 Arama Kurtarma Tatbikatı.Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'in katılımıyla başladı.Anadolu Yıldızı-2021'in ilk aşamasında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde tehlikede bulunan kuru yük gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti.Yunanistan'ın İskiri ve İpsara adalarının arasında kalan bölümde gerçekleşen senaryo gereği olayda, yanan ve batan kuru yük gemisinin yardım çağrısı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirildi.Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunuldu.Talep üzerine, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; kara ve deniz kuvvetleri komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.NEFES KESEN OPERASYONOlayın gerçekleştiği bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri sevk edildi.Nefes kesen tatbikatta, kuru yük gemisindeki düzensiz göçmenleri temsilen 4 cansız manken ve 6 personel denize bırakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait havada 6 saat görev yapabilen CN-235 Casa arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit etmek için olay mahalline geldi.Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait CN-235 Casa arama kurtarma uçağı ile bölgeye kurtarma botu ve arama kurtarma ihtisaslı personellerin bırakılırken, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik arama kurtarma helikopteri ve tamamen Türk mühendisleri tarafından dizayn edilerek Türk tersanelerinde inşa edilen Sahil Güvenlik botları toplamda 2 kazazedeyi kurtardı.KAZAZEDELER KURTARILDIKara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait arama kurtarma helikopterlerinin toplam 3 kazazedeyi kurtarmasının ardından Türk mühendisler tarafından inşa edilen TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları tarafından da 2 kazazede kurtarıldı.Kazazedelerin sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından en yakın sağlık merkezine intikalleri sağlandı. Tüm kazazedelerin kurtarılmasının ardından yardım çağrısında bulunan gemideki yangını söndürmek için harekete geçildi.Senaryo gereği yanan gemi, saatte bin 200 metreküp deniz suyunu 120 metre mesafeye atabilen TCSG Dost ve Sahil Güvenlik botunun müdahalesiyle söndürüldü.Yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensuplarının TCSG Güven gemisinden takip ettiği tatbikata 9 ülkeden 15 gözlemci katıldı.İKİNCİ AŞAMA KARADATatbikatın ikinci safhası ise yarın İzmir Menemen Dumanlı Dağında gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2021'in kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek.Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak.Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle, Jandarma Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunulacak.Yardım talebi üzerine Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilerek müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak.