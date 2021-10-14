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CNN INT: Norveç'teki saldırgan yakın zamanda Müslüman oldu

Dünya medyasının Norveç'teki oklu saldırganın Müslüman olduğunu vurgulanmaya başlaması, akıllara geçmiş zamandaki senaryoları getirdi.

CNN INT: Norveç'teki saldırgan yakın zamanda Müslüman oldu
Ekleme: 14.10.2021 - 14:29 Güncelleme: 14.10.2021 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
CNN INT: Norveç'teki saldırgan yakın zamanda Müslüman oldu
Norveç'te geçtiğimiz gece ülkenin güneyindeki Kongsberg kentinde düzenlenen oklu saldırı, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırının ise "terör bağlantısı" olup olmadığı araştırılıyor.

Norveç polisi tarafından, saldırganın da 37 yaşındaki Norveç'te yaşayan bir Danimarkalı olduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili başta sosyal medyada olmak üzere dünya medyasında çok farklı senaryolar da yazılıp çizilmeye başlandı.

Özellikle son senaryo ise Müslümanları yine terörist gibi göstermek..

Konuyla ilgili bugün Amerikan CNN muhabiri de, CNN TÜRK'te Büşra Arslantaş'a yaptığı açıklamada, saldırganın kısa bir süre önce Müslüman olduğunu vurguladı.

YENİ BİLGİLER GELDİ

CNN muhabiri Melissa Bell, saldırganın radikal Müslüman olduğunu, Norveç polisinin de kendisini takip ettiğini belirterek "Bir adam elinde ok ve yay ile saldırıya geçti. Basın toplantısında detayları öğrendik. Öncelikli olarak 4 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini biliyoruz. 2 kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Ama en önemlisi saldırganla ilgili bilgiler geldi, şu anda gözaltında kendisi.

RADİKAL MÜSLÜMAN ŞÜPHESİ

Şu ana kadar şunu biliyorduk, 37 yaşındaydı. Danimarkalıydı. Son yarım saatte yeni bir bilgi daha geldi. Kendisi daha önce polis tarafından tanınıyormuş. Özellikle de radikal olduğu şüphesi varmış. İslam dinine geçtiği de belirtiliyor. Ama daha önceden endişelenmemiş polis, geçtiğimiz yıl içinde." ifadelerini kullandı.
CNN INT: Norveç'teki saldırgan yakın zamanda Müslüman oldu
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