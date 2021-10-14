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CHP'li Mezitli Belediyesi'nden heykel açılışı

Mersin'de CHP'li Mezitli Belediyesi, ilçedeki sitelere Atatürk büstü dağıtacağını açıklamasının ardından bölgede bulunan bir sitede heykel açılışı yaptı.

CHP'li Mezitli Belediyesi'nden heykel açılışı
Ekleme: 14.10.2021 - 14:19 Güncelleme: 14.10.2021 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mezitli Belediyesi'nden heykel açılışı
Heykel hizmetleriyle gündeme gelen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Mersin'de CHP'li Mezitli Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda, ilçede bulunan sitelere Atatürk büstü dağıtma kararı almıştı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk'ü unutturma girişimlerinin bu hizmetle boşa çıkacağını belirtmiş, 'Her siteye bir Atatürk büstü' uygulamasını devreye sokmuştu.

CHP'Lİ MEZİTLİ BELEDİYESİ, BİR SİTEYE DAHA ATATÜRK BÜSTÜ DİKTİ

Bu gelişmelerin ardından Mezitli Belediyesi'nden yeni bir hamle geldi.

İlçede bulunan Merkez Mahallesi Aydın Sitesi’nde yeni bir Atatürk büstü açılışı gerçekleştirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından yapılan açılışa belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve site sakinleri katıldı.

"BURASININ ATATÜRKÇÜ BİR ŞEHİR OLDUĞUNU HERKES GÖRSÜN"

Açılışta konuşma yapan Tarhan, Mezitli’de Atatürk sevgisiyle dolu insanların yaşadığına vurgu yaparak, "Mezitli’ye otobandan girerken dev bir Atatürk sülieti koyduk. Burasının Atatürkçü cumhuriyet değerlerine inanan bir şehir olduğunu giren herkes görsün istiyoruz. Tüm Mezitli halkına, bu duyarlılıkları ve gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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CHP'li Mezitli Belediyesi'nden heykel açılışı
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