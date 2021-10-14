Bina yıkımında önemli düzenleme! 1 Temmuz'dan itibaren artık zorunlu! 30 gün süre verilecek...

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik', ResmiGazete'de yayımlandı. Yıkım için ilk kez yapılan mevzuat düzenlemesiyle, afetler nedeniylehasar gören binalar, riskli yapı tespitine müteakip acilen yıkılması gereken binalar ileidarelerce acilen yıkılması gereken kaçak binalar hariç tüm binaların yıkımı bu kurallara tabiolacak.YETERLİLİK ARANACAKYönetmelik kapsamındaki binaların yıkılmasına ilişkin fenni mesuliyet, inşaat mühendisitarafından üstlenilecek. Ancak patlatma ile yıkılacak binalar hariç bina yüksekliği 21.50metreden az olan binaların yıkımlarında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı ile yapılanyıkımlar ve 21.50 metreden yüksek binaların yıkımı için ayrıca 'yıkım fenni mesulü'nüngörev yapması zorunlu olacak.Binaların, yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip, gerçek veya tüzelkişiliği haiz bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması gerekecek. Yapılardaki, asbest vebenzeri tehlikeli kimyasal imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkıma geçilmeyecek.Kültür veya tabiat varlığının etkileşim sahasında yer alan bir yapının yıkımında, KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndanuygun görüş alınacak.VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLECEKYıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresindeetkilenebilecek diğer yapı, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı,yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü ile tüm riskunsurları incelenip tespit edilerek, yıkım planı hazırlanacak. Yıkıma başlama süresi ruhsattarihinden itibaren bir ay olacak.İdare, patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde 7 gün öncesinden başlamak üzere halkıbilgilendirecek. Müteahhit, yıkım sırasında ortaya çıkacak her türlü atığın geri kazanımını, atıkyönetimini sağlamakla yükümlü olacak.