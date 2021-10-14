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Biden'dan 'aşı mecburiyeti' açıklaması!

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ABD'de Başkan Joe Biden aşı mecburiyetiyle ilgili açıklamada bulundu. Biden, çalışanlar için uyguladıkları aşı mecburiyetinin işe yaradığını ve ülkedeki günlük vaka sayılarının son 6 haftada yüzde 47 düştüğünü belirtti.

Ekleme: 14.10.2021 - 21:31 Güncelleme: 14.10.2021 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan 'aşı mecburiyeti' açıklaması!
Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile mücadeledeki son durum ve aşılama çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eylül başında özellikle çalışanlar için aşı zorunluluğu getiren planlarını açıkladıklarını anımsatan Biden, 'Son 6 haftada Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yüzde 47, hastaneye yatanların sayısı ise yüzde 38 azaldı.' bilgisini paylaştı.

'BU SAYI KABUL EDİLEMEZ'

Biden, 39 eyalette vakaların düşüşe geçtiğini belirterek, 'Halen aşı olmamış 66 milyon kişi var, bu sayı kabul edilemez. Temmuzda aşısız kişilerin sayısı 100 milyondu, bu sayıyı 66 milyona düşürdük ancak işimiz henüz bitmedi. Kritik bir dönemdeyiz.' dedi.

'AŞI ZORUNLULUKLARININ UYGULANMASI İŞE YARIYOR'

Kovid-19 ile mücadelede ilk önceliklerinin herkesin aşılanması olduğunu belirten Biden, 'Aşı zorunluluklarının uygulanması işe yarıyor. Çalışma Bakanlığı yakın zamanda 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin aşı zorunluluğu uygulaması için bir karar yayımlayacak. Her geçen gün daha çok işletme çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor ve bu işe yarıyor.' dedi.

Okulların da yüzde 96'sının şu anda yüz yüze eğitime geçtiğini belirten Biden, zamanı geldiğinde çocuklarına aşı yaptırmaları için velilere çağrıda bulundu.
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