Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelenpatlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle BeyrutAdalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDIBeyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiğisırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİLübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 20'ye yükseldi.LÜBNAN ORDUSU: SOKAKLARDA GÖRÜLEN SİLAHLI KİŞİLERE ATEŞ AÇILACAKLübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMABeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önceyangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 binkişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir in avukatları, öncekigün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında 'görevden alınma' talebiyle dava açmıştı.Bitar ise hakkındaki 'görevden alınma' talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan AliHasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmayabaşkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.LÜBNAN YARGISI, BEYRUT PATLAMASINI SORUŞTURAN HAKİMİ GÖREVDEN ALMA TALEBİNİ İKİNCİ KEZ REDDETTİÖte yandan Lübnan Temyiz Mahkemesinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelenpatlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ı 'görevden alma' talebini ikinci kez reddettiğibelirtildi.Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi liman patlamasınısoruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı.Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği aktarılanhaberde, Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayailişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı ifade edildi