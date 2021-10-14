Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto edenlere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3’e, yaralananların sayısı ise 20’ye yükseldi. Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.
Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen
patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut
Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.
GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI
Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği
sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 20'ye yükseldi.
LÜBNAN ORDUSU: SOKAKLARDA GÖRÜLEN SİLAHLI KİŞİLERE ATEŞ AÇILACAK
Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.
BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce
yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin
kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir in avukatları, önceki
gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında 'görevden alınma' talebiyle dava açmıştı.
Bitar ise hakkındaki 'görevden alınma' talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali
Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.
Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya
başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.
LÜBNAN YARGISI, BEYRUT PATLAMASINI SORUŞTURAN HAKİMİ GÖREVDEN ALMA TALEBİNİ İKİNCİ KEZ REDDETTİ
Öte yandan Lübnan Temyiz Mahkemesinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen
patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ı 'görevden alma' talebini ikinci kez reddettiği
belirtildi.
Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi liman patlamasını
soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı.
Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği aktarılan
haberde, Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya
ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı ifade edildi