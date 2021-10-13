BAYKAR'a atılan bir iftira daha hukuktan döndü: Tazminat şehit çocuklarına gidecek

Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan BAYKAR Savunma ile ilgili bir yalan haber daha çürütüldü. BAYKAR, ABC Gazetesi'ne açtığı manevi tazminat davasını kazandığını duyurdu. Davadan elde edilen 40 bin lira tazminatın şehit çocuklarına eğitim bursu olarak verileceği belirtildi.

BAYKAR Savunma, ABC Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Polat ve o dönemki yöneticisi Merdan Yanardağ'a karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı.BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi!" denildi.GELİRİ ŞEHİT ÇOCUKLARINADavanın karar metninin yer aldığı paylaşımda elde edilen 40 bin liralık tazminatın şehit çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlanacağı ifade edildi.