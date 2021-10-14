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Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu

Muş'un köyünde yaşayan doğuştan görme engelli, üstün yetenekli Bager Çalışcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği Çalışcı ve ailesi çok özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a piyano çalmayı çok istediğini belirten Bager, "Telefonda Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca dünyalar benim oldu. Artık yalnız olmadığımı hissediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu
Ekleme: 14.10.2021 - 10:19 Güncelleme: 14.10.2021 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu
Muş'un Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve 'absolut' (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı geçtiğimiz kış Muş Ovası'nda karla kaplı bölgede piyano çalmıştı.

Önceki gün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştirdi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekillerinden oluşan heyet, Muş'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak üstün yetenek Bager Çalışcı ile görüştürmüştü.

Başkan Erdoğan ile telefonla görüştükten sonra Erdoğan'ın sevdiği iki türküyü piyanoda çalan Bager, duygularını SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Bager Çalışcı, 'Cumhurbaşkanımıza piyano çalmayı çok istiyordum.

Muş Ovası'nda piyano çaldıktan sonra bu isteğimi de söylemiştim. Telefonda Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca dünyalar benim oldu. Artık yalnız olmadığımı hissediyorum. Müziği çok sevdiğini bildiğim sayın Cumhurbaşkanımızın bana sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.



Ankara'ya beni davet edince çok mutlu oldum. Çok iyi bir hazırlık yapacağım. Tüm yeteneğimi cumhurbaşkanımızın önünde ortaya koyacağım. Güzel günlerin beni beklediğini biliyorum. En kısa sürede bunun gerçekleşmesini istiyorum' dedi. Tek bir isteğinin olduğunu belirten Bager Çalışcı, 'Piyano çalmayı çok seviyorum. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızdan, piyano eğitimim için destek isteyeceğim. İyi bir eğitim alırsam, bu ülkenin önemli sanat değerlerinden olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'BOZKIRDA BİR AĞAÇTIK'

Oğlu Bager'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaşadıkları duyguyu paylaşan baba Mehmet Çalışcı ise, 'Oğlum Türkiye'de ender rastlanan yeteneğe sahip bir çocuktur. Biz o'nun müziğe olan ilgisini 3-4 aylık iken fark ettik. Büyüdükçe bunu daha çok hissettirmeye başladı. 



Bager, görmeden piyano çaldı. Bunu aldığı kurslarla geliştirdi. Ama daha çok desteğe ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın araması ve Ankara'ya daveti bizi çok mutlu etti. Artık geleceğe daha güvenle bakmamızı hissettirdi. Bager, düne kadar bozkırda yalnız bir ağaçtı, ama dünden sonra artık ormanda bir ağaç oldu' diye konuştu
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Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu
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