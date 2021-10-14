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Bakanı Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'nda!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Bakanlar Toplantısı'nda küresel enflasyon baskılarını, emtia fiyatlarındaki son dönemde yaşanan artışları ve artan küresel borçluluk düzeylerini ele aldıklarını bildirdi.

Ekleme: 14.10.2021 - 19:31 Güncelleme: 14.10.2021 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Bakanı Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'nda!
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gerçekleşen G-20 Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Elvan, "ABD'de gerçekleşen G-20 Bakanlar Toplantısı'nın ilk oturumunda, küresel enflasyon baskıları, emtia fiyatlarındaki son dönem artışları ve artan küresel borçluluk düzeylerini ele aldık." ifadesini kullandı.

G-20 toplantıları kapsamında İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco ile görüştüklerini belirten Elvan, Franco ile ekonomik ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerini ve son dönemdeki küresel ekonomik gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Elvan, Pakistanlı mevkidaşı Maliye ve Gelirler Bakanı Shaukat Fayaz Ahmed Tarin ve ekibiyle de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Sayın Bakan ile tarım, inşaat, madencilik ve turizm sektörlerinde ikili işbirliğini artırma konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile sürdürülebilir büyüme ve yeşil finansman konularında görüştüklerini de aktaran Elvan, tarım, sanayi ve dijitalleşme alanlarında özel sektörle işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Elvan, G-20 toplantıları kapsamında, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile de görüştüklerini, ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler ile ticaret ve yatırım konularını ele aldıklarını bildirmişti.
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