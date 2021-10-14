850 bin esnaf rahat nefes alacak! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

850 bin küçük esnafı rahatlatacak Vergi Usul Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor. Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla 850 bin küçük esnaf rahat nefes alacak.KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ YILBAŞINA ERTELENİYORKabul edilen kanunla; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor.DESTEKLEME ÖDEMELERİ, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAKÇiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak.Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve denetimlerinin alt yapısı oluşturulacak.Ayrıntılar geliyor...