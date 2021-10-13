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Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...

Kadir Şeker davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker'e verilen cezanın olması gerektiğinden yüksek olduğunu vurguladı, cezanın bozulmasını istedi!

Ekleme: 13.10.2021 - 14:36 Güncelleme: 13.10.2021 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Mahkemeye iletildi...
Kadir Şeker'e verilen ceza ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, Kadir Şeker'e verilen cezayı olması gerekenden fazla olarak değerlendirdi. Karar 1.Ceza Dairesi'ne iletildi, cezanın bozulması istendi.



YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SON DAKİKA KADİR ŞEKER KARARI: CEZANIN BOZULMASI İSTENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezanın olması gerekenden yüksek olduğunu belirtti ve bozulmasını istedi.

KADİR ŞEKER 12 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI

Kadir Şeker, 14 Ekim'de görülen duruşmada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

KADİR ŞEKER OLAYI

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürd
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