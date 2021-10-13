Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi

Nijerya merkezli Humangle'dan aktardığına göre, Nijerya'nın Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawale, yıllardır mücadele verdikleri Boko Haram terör örgütüne karşı kullanılmak üzere Türk SİHA'larından edinmek istediklerini açıkladı.Ülke medyasına verdiği demeçte Matawale, "Bir Türk şirketinden, teröre karşı daha etkin mücadele için SİHA tedariğinde bulunacağız" dedi.Nijerya'ya SİHA ihracatının ayrıntıları yakında Afrika turuna çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18-20 Ekim tarihleri arasındaki Abuja temasları sırasında netleşecek.Matawale ayrıca İşbirliğinin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretler sırasında kurulduğunu belirtirken ziyaret sırasında kaydedilen bir diğer önemli başarının, "Türk-Nijerya İş Kongresi ve eyaletlere yatırım yapmak isteyen 20'den fazla şirketle bir araya geldikleri bir toplantı olduğunu" söyledi.KARA KITANIN EN BÜYK EKONOMİSİNE SAHİP210 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve aynı zamanda 1 trilyon dolarlık milli geliriyle Kara Kıta'nın en büyük ekonomisine sahip olan Nijerya, Türk savunma ürünleri için önemli bir pazar potansiyeli barındırıyor.Yıllardır ABD destekli terör örgütü Boko Haram'la mücadele eden Abuja yönetimi, zaman zaman bu örgütün kanlı saldırıları karşısında çaresiz kalıyor.Bayraktar TB2'lerin hem PKK ile mücadelede hem de Libya, Karabağ ve Suriye cephelerindeki etkinliği, Nijeryalı yetkilileri cezbetmiş görünüyor.ROKETSAN'IN AKILLI FÜZELERİ DE GÜNDEMDEErdoğan'ın Nijerya'yı ziyaretinde sadece SİHA satışı değil, bunun yanında SİHA'nın vurucu gücü olan ROKETSAN imâli akıllı füzelerin satışı da gündeme gelecek.