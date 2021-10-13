Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde hareketlilik her geçen dakika artıyor. Bölgeden gelen son dakika haberine göre; Rusya'ya ait drone Tel Rıfat'ta düşürüldü. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Rusların her gün drone ile YPG/PKK'yı izlediğini, o dronelardan birinin düşürüldüğünü bildirdi. Düşen drone'a ait görüntüler de ortaya çıktı.TEL RIFAT'TA SULAR ISINIYORRusya'nın Suriye'deki üssünden Tel Rıfat'ın Şey İsa Köyü civarına gönderilen drone düşürüldü. Drone'un düştüğü bölgede YPG/PKK'lı teröristler bulunuyor.MEHMETÇİK ELLER TETİKTE BEKLİYORBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Artık tahammülümüz kalmadı, gereken adımları en kısa sürede atacağız' sözleri sonrası hazırlıklar hız kazandı. Mehmetçik özellikle Tel Rıfat'ı yakından takip ediyor. Eller tetikte gözünü bölgeden ayırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri gelecek talimatı bekliyor.GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENMİŞTİYPG/PKK'lı teröristler Şeyh İsa Köyü'nde tüneller kazdı. Tünellerin içine Afrin'de olduğu gibi Fransızlardan gelen beton bloklar yerleştirildi. Teröristler hendeklerle bölgeyi kuşatırken, sivilleri çıkardıkları evleri de karargah yaptı. Betonların üzerine gözetleme kuleleri de yapan teröristler, sokaklarda araçlarla devriye atıyor. A Haber bölgeye gönderdiği drone ile hareketliliği görüntülemişti.Sıcak bölgede bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Mehmetçik'in gece yarısı termal kameralar ile saniye saniye bölgeyi izlediğini, dün gece bir sızma girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.