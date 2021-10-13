  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...

Rusya üssünden Tel Rıfat'a gönderilen drone düşürüldü. Düşürülen drone'un görüntülerine A Haber ulaştı. Mehmetçik eller tetikte, bölgeyi saniye saniye takip ediyor. İşte Tel Rıfat'tan gelen son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 13.10.2021 - 12:41 Güncelleme: 13.10.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde hareketlilik her geçen dakika artıyor. Bölgeden gelen son dakika haberine göre; Rusya'ya ait drone Tel Rıfat'ta düşürüldü. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Rusların her gün drone ile YPG/PKK'yı izlediğini, o dronelardan birinin düşürüldüğünü bildirdi. Düşen drone'a ait görüntüler de ortaya çıktı.

TEL RIFAT'TA SULAR ISINIYOR

Rusya'nın Suriye'deki üssünden Tel Rıfat'ın Şey İsa Köyü civarına gönderilen drone düşürüldü. Drone'un düştüğü bölgede YPG/PKK'lı teröristler bulunuyor.



MEHMETÇİK ELLER TETİKTE BEKLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Artık tahammülümüz kalmadı, gereken adımları en kısa sürede atacağız' sözleri sonrası hazırlıklar hız kazandı. Mehmetçik özellikle Tel Rıfat'ı yakından takip ediyor. Eller tetikte gözünü bölgeden ayırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri gelecek talimatı bekliyor.



GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENMİŞTİ

YPG/PKK'lı teröristler Şeyh İsa Köyü'nde tüneller kazdı. Tünellerin içine Afrin'de olduğu gibi Fransızlardan gelen beton bloklar yerleştirildi. Teröristler hendeklerle bölgeyi kuşatırken, sivilleri çıkardıkları evleri de karargah yaptı. Betonların üzerine gözetleme kuleleri de yapan teröristler, sokaklarda araçlarla devriye atıyor. A Haber bölgeye gönderdiği drone ile hareketliliği görüntülemişti.

Sıcak bölgede bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Mehmetçik'in gece yarısı termal kameralar ile saniye saniye bölgeyi izlediğini, dün gece bir sızma girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi
Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı
İngiltere'de yeni kriz patlak verdi!
Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde
Boğaz'da dehşet anları! Sosyal medya fenomeni Baran Taşkut fiyatı çok buldu çalışanları dövdü
İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı
Bakan Koca uyardı: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranı artıyor
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'