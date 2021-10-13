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Sinyali Başkan Erdoğan verdi! Suriye'nin kuzeyine yeni hat!

PKK/PYD’nin Azez’de iki polisi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi. ABD’den cesaret alan terör örgütü son 2 ayda hem Mehmetçik’e hem Suriye Milli Ordusu ve sivillere en az 122 saldırı düzenledi. Bu saldırılar, ABD ve Rusya’nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK’nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Halaf’tan geldi.

Ekleme: 13.10.2021 - 09:03 Güncelleme: 13.10.2021 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Sinyali Başkan Erdoğan verdi! Suriye'nin kuzeyine yeni hat!
Suriye'de ABD ve Rusya'nın verdiği sözlere rağmen terör örgütü, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. PKK'nın son saldırıları, ABD ve Rusya'nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK'nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Halaf'tan geldi. PKK/PYD'nin Azez'de iki polisi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye operasyon sinyali verdi. ABD'nin cesaret verdiği terör örgütüne olası bir operasyon ise kapıda.

TOW SİLAHI İLE VURDULAR

PKK/PYD'nin son saldırılarını ABD'nin verdiği silah ve mühimmatlar ile gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. İki polisimizi şehit eden terörist saldırı, güdümlü tanksavar silahı TOW ile yapıldı. El Bab'a gerçekleşen tüm saldırılar Münbiç'ten geliyor. Rasulayn'da kısa süre önce yaşanan patlamaların planlamaları Tel Halaf'tan gerçekleşirken, Tel Abyad bölgesindeki saldırılar ise Ayn İsa üzerinden planlandı.

RUSYA, ABD, ESED VE PKK YAN YANA

Önceki gün Cerablus ve Karkamış'a düşen havanların da Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden ateşlendiği değerlendiriliyor. Zor Mağar bölgesinde Esed'in PKK/PYD ile ortak kullandığı bir karakol bulunuyor. Tahkimli bir mevzi haline getirilen karakolda PKK/PYD unsurlarının yanı sıra Esed, Amerika ve Rusya'nın da birlikleri bulunduğu belirtiliyor.

SÖZÜNÜZÜ TUTUN DENİLECEK

Münbiç ve Tel Rıfat, Rusya ile Soçi mutabakatı sonrası boşaltılması sözü verilen iki nokta. Ayn İsa ve Tel Halaf ise Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile mutabakat kapsamında terörist örgütün M4 kara yolu gerisine çekilmesiyle birlikte boşaltılması gereken alanlar arasında. Türkiye, ABD ve Rusya'dan PKK'nın Münbiç ve Tel Rıfat'ın yanı sıra Fırat'ın doğusunda 32 km geriye çekilmesi konusunda verilen sözlerin tutulmasını isteyecek.

TSK'NIN HAZIRLIKLARI TAMAM

Sözler tutulmazsa, olası bir harekat gündemde. Putin'e Soçi buluşmasında deklare edilen Türkiye'nin mücadele kararlılığı ABD Başkanı Biden'a ay sonunda G20 zirvesi dolayısıyla gerçekleşmesi planlanan baş başa görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat iletilecek. Bir yandan diplomasi işlerken diğer yandan TSK'nın harekat planları ise şimdiden hazır. Suriye kuzeyine olası harekat planlamaları kapsamında mevcut iklim ve takvim, olası harekat için en uygun ortamı sunuyor.
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